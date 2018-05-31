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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Более 14 тыс нуждающихся матерей получили помощь от пожертвований верующих

21:4331.05.2018
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© Фото : фото предоставлено пресс-службой Новосибирской митрополии РПЦВ Доме для мамы, открытом при Новосибирской епархииВ Доме для мамы, открытом при Новосибирской епархии
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Новосибирской митрополии РПЦ

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Женщины в сложной жизненной ситуации, намеревающиеся сделать аборт, зачастую отказываются от этого решения в случае оказания им материальной помощи; с начала прошлого года на пожертвования верующих такую помощь получили более 14,5 тысячи беременных женщин и нуждающихся матерей, сообщила в четверг руководитель направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.

По данным, которые привела Студеникина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", около 27% женщин, которые намереваются сделать аборт, в качестве основной причины этого декларируют финансовые трудности и невозможность содержать своего ребенка.

Вид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Во всех храмах России пройдет сбор средств нуждающимся матерям
"В нашей практике были случаи, когда женщина отказывалась от аборта благодаря тому, что мы ей предлагали теплые сапоги. Это было зимой в Красноярске. Одна девочка отказалась от аборта благодаря тому, что мы ей помогли с детской ванночкой, потому что ей негде было купать своего ребенка в своем сельском доме", — рассказала Студеникина, которая также является директором проекта "Дом для мамы" службы помощи "Милосердие".

По ее словам, эти женщины сделали выбор в пользу жизни ребенка благодаря тому, что рядом с ними оказались люди и организации, которые оказали им помощь в нужный момент.

"Настолько больно констатировать этот печальный факт, что порой жизнь ребенка сопоставима с пачкой гречки, иногда с 500 рублями, с теплыми сапогами. <…> Но важно оказывать людям реальную помощь", — отметила представитель синодального отдела.

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Архивное фото
© фото Владимира Ештокина
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В 2016 году был организован первый всероссийский общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми в сложной жизненной ситуации. Тогда верующие собрали свыше 39 миллионов рублей. "На собранные средства было принято решение создать сеть церковных центров гуманитарной помощи, то есть, тех мест, куда бы каждая женщина, которая стоит перед выбором – сохранение беременности или совершение аборта, могла прийти и получить необходимую помощь", — рассказала Студеникина.

По ее словам, подобные центры были созданы в 102 городах или сельских поселениях 57 регионов России. "На сегодняшний день, с начала прошлого года 14 тысяч 507 человек получили помощь и сохранили жизни своим детям", — добавила представитель синодального отдела. Второй подобный общецерковный сбор средств, также приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет 3 июня во всех российских храмах.

В свою очередь руководитель социального центра "Покров" (город Дзержинск Нижегородской области) Ольга Кочетова заметила на брифинге, что в регионах очень рассчитывают на любую помощь.

"В глубинке денег нет, очень мало. На социальную деятельность благотворителей практически вообще нет, и, если нам не будут помогать центры, мы просто перестанем существовать и не будем оказывать помощь женщинам", — признала Кочетова.

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