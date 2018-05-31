Более 14 тыс нуждающихся матерей получили помощь от пожертвований верующих

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Женщины в сложной жизненной ситуации, намеревающиеся сделать аборт, зачастую отказываются от этого решения в случае оказания им материальной помощи; с начала прошлого года на пожертвования верующих такую помощь получили более 14,5 тысячи беременных женщин и нуждающихся матерей, сообщила в четверг руководитель направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.
По данным, которые привела Студеникина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", около 27% женщин, которые намереваются сделать аборт, в качестве основной причины этого декларируют финансовые трудности и невозможность содержать своего ребенка.
По ее словам, эти женщины сделали выбор в пользу жизни ребенка благодаря тому, что рядом с ними оказались люди и организации, которые оказали им помощь в нужный момент.
"Настолько больно констатировать этот печальный факт, что порой жизнь ребенка сопоставима с пачкой гречки, иногда с 500 рублями, с теплыми сапогами. <…> Но важно оказывать людям реальную помощь", — отметила представитель синодального отдела.
По ее словам, подобные центры были созданы в 102 городах или сельских поселениях 57 регионов России. "На сегодняшний день, с начала прошлого года 14 тысяч 507 человек получили помощь и сохранили жизни своим детям", — добавила представитель синодального отдела. Второй подобный общецерковный сбор средств, также приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет 3 июня во всех российских храмах.
В свою очередь руководитель социального центра "Покров" (город Дзержинск Нижегородской области) Ольга Кочетова заметила на брифинге, что в регионах очень рассчитывают на любую помощь.
"В глубинке денег нет, очень мало. На социальную деятельность благотворителей практически вообще нет, и, если нам не будут помогать центры, мы просто перестанем существовать и не будем оказывать помощь женщинам", — признала Кочетова.