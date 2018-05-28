НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Заявления представителей муфтията Ингушетии об отрешении от мусульманской общины главы республики Юнус-Бек Евкурова из-за того, что он якобы дискриминирует духовенство, носят провокационный характер и основываются на частных оценках, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Ранее сообщалось, что Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии принял решение об отрешении от мусульманской общины главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова "пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе".

"Последние действия некоторых представителей бывшего муфтията Ингушетии в священный месяц Рамадан свидетельствуют об их стремлении подорвать стабильность в регионе. Заявляемые ими претензии ни разу не были подкреплены конкретными фактами. Все заявления основываются на частных оценках и носят провокационный характер", — говорится сообщении.

Также отмечается, что легитимность и компетентность данной общественной организации "давно вышли за рамки закона". По данным пресс-службы, представители муфтията неоднократно приглашались к диалогу, призывались к сдержанности и объективности в своих действиях, но эти призывы не были услышаны.

"Многие вопросы, которые требовали вмешательства именно этой организации, оставались неохваченными. Речь, в частности, идет о духовно-нравственном воспитании молодежи, о просвещении в религиозных вопросах, об активном примирении враждующих сторон", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе заявили, что муфтият должен был стать эффективным помощником в борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом, но вместо этого некоторые его члены "занимаются попытками внести смуту и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию".

"Те, кто сегодня поддерживает и оправдывает действия муфтията, являются сторонниками беспорядков и политического заговора. Призываем жителей Ингушетии не поддаваться на провокационные призывы этих людей, чья деятельность не имеет ничего общего с религией", — резюмирует пресс-служба.

В конце декабря 2015 года Евкуров выразил недовольство работой Духовного центра мусульман (ДЦМ) Ингушетии, выступил за отставку его руководителя Исы Хамхоева и предложил провести выборы нового муфтия. Причиной этого он назвал реакцию ДЦМ на массовую потасовку, произошедшую летом 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани, которая "подрывает авторитет официального духовенства". Хамхоев отказался уходить в отставку.

Весной 2016 года глава Ингушетии сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. В августе 2017 года Верховный суд Ингушетии на основании ходатайства регионального минюста приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юридических лиц ДЦМ Ингушетии.