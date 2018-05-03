Патриарх Кирилл пообщался с родственниками погибших при пожаре в Кемерово

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после совершения панихиды в Знаменском кафедральном соборе Кемерово пообщался с родственниками погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Третье мая — сороковой день после трагедии, унесшей жизни 60 человек, большинство из которых — дети.

В дар кафедральному собору после богослужения патриарх преподнес большую икону — образ святого мученика-младенца Гавриила Белостокского с частицей его мощей.

После этого предстоятель лично пообщался с каждым из родственников погибших, выйдя к людям из алтаря. Люди подходили под благословение к патриарху, многие плакали, задавали волнующие их вопросы. Каждому из них патриарх передавал икону Воскресения Христова, брал их за руки и говорил слова утешения.

Несколько минут патриарх общался и с Игорем Востриковым, который в результате пожара потерял всю свою семью — жену и детей. Востриков сказал патриарху, что хотел бы заняться общественно полезной деятельностью, и попросил его благословения. По его словам, единственный смысл своей жизни он видит теперь в том, чтобы "направить всю силу на благо общества". Патриарх также сказал ему слова напутствия и, в частности, отметил, что главное, что может помочь ему пережить страшную трагедию и найти в себе силы, это "личный опыт общения с Богом".