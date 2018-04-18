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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит Черногории просит благословения на постройку храма в Петербурге

09:3918.04.2018
(обновлено: 09:40 18.04.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкМитрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий. Архивное фотоМитрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ПОДГОРИЦА, 18 апр — РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий обратился за благословением на строительство храма Василия Острожского в Петербурге к сербскому патриарху Иринею, сообщил РИА Новости сам митрополит.

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий
© РИА Новости / Ольга Липич
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Он рассчитывает, что Ириней, в свою очередь, обратится за благословением к патриарху Кириллу и митрополиту Варсонофию (Санкт-Петербург). Это будет первый храм Сербской православной церкви в России. "Я дал (благословение), но надо, конечно, чтобы патриарх Московский на это дал благословение с митрополитом Варсонофием Санкт-Петербургским. Я уже обратился к нашему патриарху (сербскому) Иринею с просьбой о благословении. Этот храм станет и подворьем нашей (сербской) церкви. Дай Бог, чтобы так и было", — сообщил РИА Новости Амфилохий.

Василий Острожский — один из самых почитаемых святых Сербской православной церкви, живший в 17-м веке. Основатель популярного у православных паломников, в том числе россиян, монастыря Острог в Черногории.

Инициативная группа особо отмечает особую связь Петербурга и Сербии — до Октябрьской революции у Сербской православной церкви было представительство в Петербурге, и сербские митрополиты постоянно посещали российскую столицу, многие представители сербского духовенства учились в местных академиях. В Александро-Невской лавре покоятся несколько выдающихся сербов, в том числе генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович (герой Отечественной войны, погибший от рук декабристов) и сербский патриарх Василий Йованович-Бркич, составивший богослужение Василию Острожскому и написавший его житие. Инициаторы строительства рассчитывают в будущем перезахоронить их мощи в новом храме.

Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Организаторы строительства храма в Петербурге говорят, что спонсорами проекта выступят сербские бизнесмены, живущие и работающие в России. Проект предполагает строительство российско-сербского культурного центра, который будет служить укреплению связей России и балканских народов. Кроме того, около храма будет построена детская клиника для больных раком — предполагается, что здесь будут лечиться в том числе сербские и албанские дети, пострадавшие при натовских бомбардировках обедненным ураном. Наконец, строители храма намерены пригласить президента Владимира Путина стать ктитором (покровителем) храма Василия Острожского — в свое время император Николай II был ктитором храма Василия Острожского в городе Никшиче, где была резиденция святого. Сейчас представители сербской церкви собираются продолжить эту традицию.

В качестве возможной площадки для строительства храма уже выбран пустырь на Приморском проспекте между парком 300-летия Петербурга и строящимся "Лахта-Центром" компании "Газпром".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00.

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