Митрополит Амфилохий: атаки на Сирию - это безумие и стыд для стран НАТО

Митрополит Амфилохий — главный в Черногории духовный авторитет. Он известен не только служением Сербской православной церкви, но и своей активной гражданской и политической позицией. В интервью корреспонденту РИА Новости 80-летний митрополит рассказал о том, что в стране думают о присоединении к НАТО, кому это выгодно, о своем мнении по поводу кризисов на Украине и в Сирии, а также об отношении черногорцев к России и Русской православной церкви.

— Во время выборов президента Черногории вы призывали голосовать за кандидатов, выступающих против участия страны в НАТО. Почему?

— НАТО — милитаристическая организация, которая мстит оппонентам европейских народов и Америки. Во время Варшавского договора мы все молились богу, чтобы он исчез, чтобы славянские православные народы освободились от большевиков. Мы тогда надеялись на европейскую и американскую демократию. Но, к сожалению, что получилось? НАТО, которая создавалась как сопротивление Варшавскому договору, теперь сама стала милитаристической организацией, которая старается управлять судьбами мира. Которая "во имя" демократии и человеческих прав начала бомбардировать наше государство Югославию, а потом Сербию и Черногорию. Пострадали сотни и тысячи людей, были разрушены мосты, госпитали, государственные и духовные центры. Множество людей погибли, особенно в Косово и Метохии.

А самое плохое — отняли Косово и Метохию, жемчужину сербского народа, сербской церкви. Сделали какое-то лживое новое государство. Я уверен, этим они готовили то, что делается сегодня на Украине. Они поддерживают гражданскую войну, где брат убивает брата. Поддерживают ненависть между православным народом Украины и российским народом.

Сегодня мы слышим, что НАТО бомбардирует Сирию. Это безумие и стыд для европейских народов и Америки. На каком основании они строят будущее этого мира, продолжая эти братоубийственные войны? Я как митрополит Черногорский принадлежу к церкви, которая является основанием Черногории как государства. Поэтому я не могу не сказать — это безумие. Нельзя построить на этом подлинное будущее ни для Черногории, ни для Европы, ни России, ни Сирии, ни Азии, ни Америки.

Поэтому я откровенно и сказал, что не согласен (с НАТО — ред.). И не только я, но и 85 процентов населения Черногории. Я также не согласен с признанием лживого государства Косово. НАТО сделала это через бомбардировки, а эти (власти Черногории — ред.) их поддерживают.

— Но почему тогда, несмотря на негативное отношение черногорцев, власти страны все-таки решили вступить в НАТО?

© AFP 2018 / Savo Prelevic Почетный караул на церемонии вступления Черногории в НАТО в Подгорице. 7 июня 2017 © AFP 2018 / Savo Prelevic Почетный караул на церемонии вступления Черногории в НАТО в Подгорице. 7 июня 2017

— Это частные интересы. Это не интересы Черногории. Когда-то они искали помощи у России, и Россия им помогла в независимости. Теперь они отказались (от России — ред.), вводят санкции против России. Весь народ считает, что это безумие — то, что они делают.

Там (во власти — ред.) люди, которые стали богатыми после того, как восстановили независимость Черногории. Но, к сожалению, это не та Черногория, которая была во время короля Николы I Петровича (князь и король Черногории в 1860-1918 годах — ред.). Это Черногория, которую основал Иосип Броз Тито, коммунистическая Черногория — в этих границах. Древняя Черногория не была без Косово и Метохии. Это было международно признано и во времена короля Николы, так было и во время Королевства сербов, хорватов и словенцев, королевства Югославии.

— А в чем именно интерес представителей власти?

— Сохранить себя, сохранить свою власть. Они получили деньги, за короткое время стали очень богатыми людьми. А Черногория стала самым бедным государством в Европе. Все, что построил здесь коммунизм, все уничтожено. Предприятия уничтожены, все отняли, уничтожили. Только (небольшая — ред.) группировка людей стала богачами, буржуазией, против которой боролись их учителя-коммунисты. Теперь они сами стали буржуазией.

Россия помогла им с независимостью в 2006 году. А теперь они берут политику НАТО и выбрасывают русских из Черногории. Русские вложили огромные деньги. А теперь их (собственность — ред.) отнимают и кому-то отдают. Эту недвижимость получают друзья черногорских властей из Косово.

Из этих же соображений признали независимость Косово. Теперь нашего Джукановича поддерживает Харадинай — злодей и убийца. Я там был в 1999 году и знаю, какие злодейства этот человек сделал. Убил сотни православных и остальных, кто не был согласен с его политикой.

— А почему люди, несмотря на все симпатии к России и настроения против НАТО, голосуют за нынешние власти?

CC BY-SA 4.0 / United Reform Action / Mladen Bojanić / Cropped image Младен Боянич: санкции против России приносят Черногории только вред

— Народ бедный. Они обещают народу будущее, вот народ и (голосует — ред.). У нас, когда дитя болеет, бабушка сливает "страву" (страх — ред.). Это особый способ (лечения — ред.), когда льют (воду — ред.) на живот детей, бабушка читает какую-то молитву. Бабушка сливает "страву", страх, освобождает ребенка от "стравы". Так вот, надо сливать "страву" всем сегодняшним черногорцам, а может быть, и шире. Много страха в народе. Надо освобождаться.

— Чего боятся люди?

— Люди хотят, чтобы дети их учились, хотят получать какую-то зарплату на каком-то предприятии. Особенно те, кто работает на государство. Они боятся, что потеряют эту работу. Вот что основное. Потому и голосуют.

— Влияют ли политические разногласия на отношения наших двух народов?

— Влияют, но это ненадолго. Это преходящие события. Будущего они не имеют. Будущее строится на вековых связях наших народов и наших церквей. Русским не надо уезжать отсюда, потому что это вековые связи. Надо оставаться. Народ любит русских. Мы любим царскую семью (Николая II), этот год мы прославляем их. Сто лет этому злодейству (убийству царской семьи — ред.), которое началось тогда и продолжается до наших времен. С того начался и нацизм, фашизм, и большевизм, а теперь и НАТО — все началось с убийства царской семьи. Огромное злодейство. Но надеемся, что Бог крепок и, как говорил Александр Невский, не в силе Бог, а в правде. Сегодня это исполняется.

Наш святой Петр Цетинский — самый знаменитый черногорец и великий святой человек, государственный деятель, который построил подлинную Черногорию, передал страну своему наследнику, Петру II. Тот спросил его: "Что ты мне оставляешь"? Петр Цетинский ответил: "Держись России и Бога". И потом написал в своем завещании: "Кто не будет верен единоязычной, единокровной России, пусть от него живым мясо отваливается, да будет проклят трижды и еще три тысячи раз…". Сегодня это делает нынешняя Черногория.

- Каковы отношения вашей митрополии c РПЦ? © Фото из личного архива Милана Кнежевича "Нас судят за дружбу с Россией": как преследуют оппозицию в Черногории

— У нас очень глубокие отношения. В Подгорице на освящении храма Воскресения Христова был патриарх Кирилл, а закладку этого храма сделал патриарх Алексий в 1993 году. В храме Святого Саввы в Белграде мы встречались с митрополитом Илларионом. У нас глубокие связи. Продолжается наша взаимная любовь.

— Я знаю, что вы дали благословение на строительство в Петербурге храма Василия Острожского — первого в России сербского храма, причем посвященного популярному у россиян святому. В монастырь Острог ежегодно приезжают тысячи россиян…

— Я дал, но надо, конечно, чтобы патриарх Московский на это дал свое благословение с митрополитом Варсонофием Санкт-Петербургским. Я уже обратился к нашему патриарху (сербскому — ред.) Иринею с просьбой о благословении. Этот храм станет и подворьем нашей церкви. Дай бог, чтобы так и было.