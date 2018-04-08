Патриарх Кирилл поздравил военных на базе Хмеймим с Пасхой

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье поздравил по видеосвязи российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии с праздником Пасхи, назвав при этом исторической их миссию по спасению страны от международного терроризма.
Телемост "Москва — Хмеймим" прошел в храме Христа Спасителя.
"То, что Россия приняла такое мужественное решение встать на борьбу с международным терроризмом, остановить террор на дальних подступах к российским границам, является решением очень мужественным. Без такого решения погибла бы Сирия, христиане покинули бы места своего исторического проживания, но самое главное — враг приблизился бы к нашим границам и стал бы непосредственно угрожать нашему народу. Поэтому то, что вы совершаете, — это деяние огромного исторического значения", — сказал патриарх, приветствуя военнослужащих.
Он отметил, что российские военные в Сирии совершают "историческую миссию": "Вы помогаете спасти людей от террора, от международного терроризма, от гибели большого количества людей и, конечно, страну сберегаете для мирной жизни".
По словам патриарха, военные действия никогда не бывают простыми и легкими — здесь нужны мужество, знание, выучка и чувство долга. Все это, добавил первоиерарх РПЦ, российские военнослужащие "блестяще демонстрируют".
"Ваш воинский подвиг имеет не только политическое, гуманитарное значение, но и духовное — особенно, для нашей молодежи", — продолжил предстоятель.
Он пояснил, что от комфортной современной жизни с множеством удобств у людей, особенно у подрастающего поколения, снижается способность сопротивляться экстремальным обстоятельствам, слабеет сила духа и воля.
"И вы являетесь замечательным примером для современной молодежи. Показываете, что не иссякла сила нашего духа", — сказал патриарх.
Патриарх сообщил, что внимательно следит за тем, что происходит в Сирии, и напомнил, что в последний раз посещал эту страну в 2013 году, когда там уже начинались конфликты с террористическими группировками.
Предстоятель РПЦ рассказал, что тогда на улицах Дамаска его сопровождали "многотысячные толпы людей", у всех был "большой душевный подъем". При этом главная мысль, которую высказывали сирийцы в общении с ним, — "Россия должна помочь, опасность настолько велика, что самим нам не справиться".
"Рефреном звучала мысль, что только Россия может спасти, в том числе христиан на всем Ближнем Востоке… Люди уже чувствовали надвигающуюся беду", — добавил патриарх.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
На фото: президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
На фото: президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
На фото: творожная пасха весом в одну тонну, установленная у храма Христа Спасителя в Москве, перед взвешиванием для Книги рекордов России.
На фото: верующие во время освящения куличей во Владивостоке.
На фото: участники пасхального крестного хода у собора Александра Невского в Новосибирске.