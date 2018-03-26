В Кемерово священники помогают родным пострадавших справиться с шоком

Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Священники и сестры милосердия Кемеровской епархии дежурят в больницах, куда госпитализированы пострадавшие от пожара в торговом центре "Зимняя вишня", родственники жертв трагедии находятся в шоковом состоянии и не могут осознать случившееся, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по благотворительности Русской православной церкви.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"На телефон нашего социального отдела поступает много звонков от родственников пострадавших и от родителей пропавших без вести детей. Они в шоковом состоянии, не могут осознать, что произошло, и все надеются, что их ребенок остался жив. Мы говорим с ними, стараемся их поддержать. В школе, где находится оперативный штаб и где собираются родственники пропавших без вести, продолжают дежурить священнослужители, они оказывают духовную поддержку тем, кому это необходимо", — рассказал руководитель социального отдела Кемеровской епархии протоиерей Геннадий Князев.

Ранее в епархии уточнили, что готовы оказать любую помощь пострадавшим. Необходимые телефоны размещены на ее официальном сайте.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершит панихиду по жертвам трагедии, а во вторник, на третий день трагедии, по его благословению во всех храмах Русской церкви пройдут заупокойные службы.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>