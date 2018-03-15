Олег Табаков умер как христианин, заявил его духовник

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актер Олег Табаков напряженно искал истину на протяжении многих лет и умер как христианин, заявил настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиерей Владимир Волгин, совершивший накануне отпевание Табакова.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, в четверг его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

"Я познакомился с Олегом Павловичем несколько лет назад, проводил с ним катехизаторские беседы, и он с радостью и открытой душой начал искать Христа", — рассказал священник, слова которого приводит синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

По словам отца Владимира, недуг побудил актера к духовным поискам. "Пребывая в болезни, Олег Павлович неоднократно исповедовался, причащался и соборовался, а также раскаялся во всех заблуждениях и грехах, касающихся как его жизни, так и творчества", — сообщил Волгин.

"Я считаю, что Табаков умер как христианин, примирившись со Христом и осознавая все свои ошибки и грехи, которые, верю, Господь ему по своей благодати отпустил", — заключил священнослужитель.

Он также напомнил, что нет человека, который бы не согрешил в своей жизни, и что отпевание совершается для того, чтобы иметь возможность помолиться о прощении грехов человека.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал намерение членов движения "Божья воля" сорвать отпевание Олега Табакова. Активисты выражали недовольство репертуаром МХТ имени Чехова. "Некоторые "православные" активисты совсем потеряли связь с Евангелием. Сталина, значит, можно было отпевать, а Табакова нельзя?!", — написал в своем Telegram-канале Легойда.