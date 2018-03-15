Русская церковь получила уникальный шатровый храм

МОСКВА, 15 мар – Председатель Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк подписал акт приема-передачи здания всемирно известного памятника русской архитектуры — храма Преображения Господня в селе Остров Ленинского района Московской области, сообщили РИА Новости в ФХУ.

Остров является одним из древнейших поселений в Подмосковье. Впервые оно упомянуто в духовной грамоте великого князя московского Ивана Калиты в 1328 г. Почти четыре века село служило загородной резиденцией великих князей и российских самодержцев. Шатровый храм шестнадцатого столетия, по преданию построенный Иваном Грозным, известен наряду с собором "Василия Блаженного" на Красной площади и Вознесенской церковью в Коломенском.

В начале 1990х годов храм считался одним из возможных мест, где Иван Грозный спрятал свою знаменитую "Либерею" — библиотеку, поисками которой десятилетия занимались ученые.

"В январе территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области было издано распоряжение о передаче в собственность Русской православной церкви здания Преображенского храма", говорится в сообщении на сайте управления.