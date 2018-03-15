Праздник "Навруз" отметят в Москве 25 марта

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Общегородской праздник "Навруз-2018" пройдет в Москве в 75-м павильоне ВДНХ 25 марта, в рамках праздничной программы пройдут концерты артистов разных народов России, демонстрация национальных костюмов, традиционных видов борьбы и Фестиваль плова, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Навруз, или "персидский Новый год" — национальный праздник тюркских народов, один из древнейших праздников в истории человечества. Отмечается во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, на Кавказе. Навруз не является религиозным праздником и больше связан с народной традицией.

"Праздник "Навруз" пройдет 25 марта с 13 до 20 часов в 75-м павильоне ВДНХ. Это большой уютный павильон, и я думаю, что всем участникам праздника он уже пришелся по душе. Тем более Навруз более 10 лет назад начинался именно на ВДНХ", — сказал Сучков на пресс-конференции в четверг.

Он рассказал, что на главной сцене павильона состоится большой увлекательный концерт, где выступят вокальные и танцевальные коллективы разных народов, отмечающих Навруз. На территории павильона разместятся "национальные дворики", где посетители смогут отведать традиционные блюда, познакомиться с национально-культурными традициями, приобрести памятные сувениры.

Помимо концерта, для гостей праздника состоится показ национальных костюмов, созданных народными мастерами. Для любителей спорта на празднике пройдет демонстрации традиционных видов борьбы.

"На прилегающей территории к павильону пройдет Фестиваль плова, здесь уже будут работать семь профессионалов", — добавил Сучков. Фестиваль плова также будет сопровождаться концертными выступлениями, песнями и танцами участников праздника.

Он отметил, что в этом году впервые на мероприятии предусмотрена площадка для детей, где юных гостей ждут мастер-классы по созданию сувениров и другие развлечения.

"Если в 2016 году, когда мы отмечали праздник в павильоне впервые, пришли более 25 тысяч посетителей, то в прошлом году их было уже более 37 тысяч. Я думаю, что и в этом году будет большое количество желающих посетить этот праздник", — отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что безопасность на празднике будет также обеспечена на высоком уровне. "Конечно же, безопасность на данном мероприятии – для нас вопрос очень важный. Безопасность мы отрабатываем с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции и нашими силовыми структурами. Я уверен, что все наши планы, которые мы обговорили, будут реализованы", — добавил он.

Праздник Навруз (переводится на русский язык как "новый день") отмечается в России уже 10 лет. Праздник внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, является одним из древнейших праздников, символизирует обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни.

Сегодня в РФ проживает 193 различных народов.