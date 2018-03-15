"Церковь не торопится": 100 лет убийства Романовых и экспертиза останков

МОСКВА, 15 марта — РИА Новости, Сергей Стефанов. Всего четыре месяца осталось до столетия памятных событий июля 1918 года — расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. О том, обнародуют ли к этой дате итоги расследования подлинности "екатеринбургских останков" и как будут встречать верующие трагическую годовщину, — в материале РИА Новости.

Ответы на "судьбоносные вопросы"

В Русской православной церкви не раз утверждали, что выяснение обстоятельств гибели и захоронения останков царской семьи может продлиться еще неопределенное время. Некоторые эксперты предполагали, что к столетию трагического события все точки над i обязательно будут расставлены. Однако, судя по всему, расследование действительно не привязано ни к каким конкретным датам.

"Пока никто об этом не знает", — так секретарь профильной церковной комиссии епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) ответил на вопрос РИА Новости о том, когда будут сделаны окончательные выводы, принадлежат или нет Николаю II и членам его семьи исследуемые останки, найденные под Екатеринбургом. "Работа идет", — добавил он.

В ноябре прошлого года в Сретенском монастыре Москвы под председательством патриарха Кирилла прошла конференция "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы". Обсуждение предварительных результатов исследований с непосредственными участниками экспертиз и представителями Следственного комитета длилось более девяти часов. К какому-то однозначному выводу тогда так и не пришли.

"Мы ищем ответы на судьбоносные вопросы, особенно это чувствуют члены нашей Церкви. Для нас это не просто вопрос о том, как совершено было это убийство, что все это означало, являются ли эти найденные останки останками царской семьи или нет. Это еще и вопрос, связанный с духовной жизнью нашего народа, потому что царская семья канонизирована и почитание ее в народе очень глубокое. Поэтому у нас нет права на ошибку", — резюмировал тогда патриарх.

Безусловно, Церковь не должна, даже в преддверии трагического 100-летия расстрела последнего российского императора и членов его семьи, рисковать признать не их останки — мощами святых царственных страстотерпцев, которые будут затем из поколения в поколение почитаться миллионами верующих.

Две главные версии

Один из главных дискуссионных моментов — действительно ли тела членов царской семьи и лиц из их окружения были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы (эту версию выдвинул следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919 году). Или же останки 11 казненных были захоронены большевиками у Старой Коптяковской дороги, в месте, получившем название "Поросенков лог".

По этой версии, в вырытую яму вблизи железнодорожного переезда №184 были сброшены тела девяти человек: Николая II, его супруги Александры Федоровны, трех их дочерей — Ольги, Татьяны, Анастасии, доктора Евгения Боткина и трех слуг — Анны Демидовой, Алоизия Труппа и Ивана Харитонова. Останки еще двух Романовых — предположительно, цесаревича Алексия и великой княжны Марии — были сожжены и захоронены неподалеку.

О первой могиле стало известно в 1991 году, вторую обнаружили в 2007-м.

После вскрытия первого захоронения под Екатеринбургом следствие сделало вывод, что там находятся именно останки членов императорской семьи — теперь они захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь усомнилась в результатах исследований, проведенных в 1990-х годах.

Как пояснял патриарх Кирилл, причиной послужили "непрозрачность исследовательского процесса" и "полное нежелание включить в этот процесс Церковь". Через полтора десятка лет компромисс все же был найден, и осенью 2015 года расследование дела о гибели членов дома Романовых возобновили.

Назначены новые экспертизы

Историк и журналист Анатолий Степанов, уполномоченный Патриаршей комиссией по исследованию "екатеринбургских останков" записывать и публиковать беседы с участниками экспертиз, подтвердил РИА Новости, что после проведенной расширенной конференции никаких новых данных следствие не сообщало и "все пока проходит в плоскости общественной дискуссии" в СМИ.

"Продолжается полемика по разным вопросам, дискуссия с участием экспертов. В основном это антропологи, судмедэксперты и историки. Результаты генетической экспертизы пока не обнародованы", — рассказал Степанов.

В то же время, по его словам, следствие назначило целый ряд новых экспертиз, в том числе автороведческую, почерковедческую, судебно-баллистическую. Пока о результатах ничего не известно. Кроме того, готовятся к публикации несколько интервью с учеными, участвующими в проведении исторической экспертизы.

Как полагает Анатолий Степанов, вряд ли к столетию расстрела царской семьи в истории с "екатеринбургскими останками" наступит полная ясность: "Об этом святейший патриарх говорил на протяжении всего прошлого года — торопиться Церковь не собирается, ни под какие даты мы подгонять окончание расследования не будем. И сейчас, судя по действиям Следственного комитета, там точно такая же позиция: пока остаются вопросы, расследование будет продолжаться".

"Царское кольцо"

Одновременно идет и подготовка памятных мероприятий к столетней годовщине расстрела царской семьи. Так, уже на этот четверг, на праздник "Державной" иконы Божией Матери, Екатеринбургская епархия анонсировала открытие портала "Царские дни" — аналога онлайн-календаря, в котором будет собрана информация об основных мероприятиях, проводимых в память о Романовых в течение всего года. Это выставки, конференции, фестивали, лектории, концерты, разнообразные просветительские акции.

Несколько месяцев назад были запущены и другие проекты: "Царская-семья.рф" и "Царским-маршрутом.рф". Все эти ресурсы составят "царское кольцо" сайтов, посвященных семье Романовых, отмечают в епархии.

"В прошлом году, готовясь к 100-летию подвига святой царской семьи, мы начали работу над серией порталов, которые представят в медиапространстве достоверную, собранную в одном месте информацию о царской семье, а также сориентируют многочисленных паломников, туристов и просто людей, интересующихся историей Отечества, относительно событий в Екатеринбургской митрополии в год 100-летия подвига Царственных страстотерпцев", — поясняет руководитель епархиальной пресс-службы Анжела Тамбова.

В мае отмечается еще одна круглая дата — 150-летие Николая II. К этому тоже будет приурочен ряд мероприятий, например, Императорский бал для лучших выпускников школ Свердловской области 18 мая. В весенние дни в разных городах России стартует и акция "Дни Белого цветка", посвященная традициям милосердия и благотворительности царской семьи.

"Царские дни"

Но кульминация памятных мероприятий в этом году — безусловно, "Царские дни" в Екатеринбурге в середине июля. Подробная программа пока не обнародована, но уже очевидно, что на несколько дней столица Урала станет центром всей православной России. Сегодня невозможно даже примерно назвать число гостей и участников "Царских дней". Ожидаются сотни тысяч паломников из России и других стран, в том числе, конечно, потомки царской династии.

Главные мероприятия "Царских дней" — это 20-километровый Царский крестный ход и торжественное богослужение в ночь с 16 на 17 июля в храме Всех святых земли Русской. "Храм-на-Крови" стоит на месте Ипатьевского дома, в подвале которого была расстреляна семья российского императора. Последние несколько лет из-за большого стечения верующих ночная литургия совершается здесь под открытым небом.

После богослужения от "Храма-на-Крови" выходит крестный ход, направляющийся к монастырю Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма — по маршруту, которым в 1918 году везли останки убитых. В прошлом году в памятных мероприятиях приняли участие около 60 тысяч человек.

В этот раз богослужение и крестный ход возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, — эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе предстоятеля. На 700-летие преподобного Сергия Радонежского, в 2014 году, первоиерарх Русской церкви уже прошел вместе с верующими 15 километров, приняв участие в большом крестном ходе в Подмосковье.

В числе главных событий "Царских дней" и презентация паломнического "Царского маршрута", объединившего храмы и монастыри Екатеринбурга, Верхотурья и Алапаевска (где были убиты другие члены царской семьи). Все это часть межрегионального национального проекта "Императорский маршрут", разрабатываемого с целью сохранения памяти о местах, где побывала семья Романовых. Сюда войдут Санкт-Петербург, Москва, города и поселки Московской, Свердловской, Тюменской областей, Пермского края.