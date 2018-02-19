Великий пост: пять главных заблуждений

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. У православных с понедельника начинается Великий пост. Ежегодно он сопровождается многочисленными спорами о том, что можно и что нельзя есть, как одеваться и так далее. О главных мифах Великого поста — в материале РИА Новости.

Строго по уставу

Великий пост в этом году намерены соблюдать лишь 11 процентов россиян. "Типичный постящийся", согласно данным ВЦИОМ, — женщина старше 45 лет. Большинство россиян, если верить опросу, не собираются в чем-либо себя ограничивать.

"Каждый пятый (20 процентов) еще не определился, а 66 процентов, напротив, точно знают, что не будут ограничивать себя в еде и поступках", — сообщают социологи.

Возможно, многих пугает не столько продолжительность, сколько строгость поста. В первые два дня полагается полностью отказаться от еды, а затем позволять себе не более двух трапез в день — так велит церковный устав (Типикон).

Впрочем, в Русской православной церкви подчеркивают, что Типикон служит для мирян лишь ориентиром, а не строгим законом.

"У каждого свои особенности, и каждый решает свою задачу самостоятельно. Смысл поста не в том, чтобы не есть и чего-то не делать. Смысл в том, чтобы восстановить в себе "райское соподчинение" тела душе, а души духу. Поэтому кому-то надо более строго, чем написано в уставе, поститься, кому-то менее. Здесь должно быть не механическое, а духовное отношение ко всему происходящему", — объясняет настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Но как же понять, как поститься? Нужно, замечает священнослужитель, обращать внимание на результат. "Если ты не видишь в себе никаких перемен и изменений от поста, стоит задуматься", — говорит он.

Когда заканчивается Великий пост?

Традиция поститься перед Пасхой возникла у христиан как минимум во II веке. Длился пост всего 40 часов — от Страстной Пятницы до Пасхи. Век спустя в некоторых общинах постились уже в течение шести дней. А в IV-V веках Церковь объявила Великий пост обязательным для верующих. Прообраз его — сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне перед тем, как он начал свою проповедь.

В этом году православные отмечают Пасху 8 апреля, а Великий пост, именуемый "Святой Четыредесятницей", начинается 19 февраля. Возникает логичный вопрос: а почему надо поститься 49, а не 40 дней?

© public domain Иван Крамской, "Христос в пустыне", 1872 © public domain Иван Крамской, "Христос в пустыне", 1872

Дело в том, что Великий пост заканчивается Лазаревой субботой (31 марта), а со следующего дня — праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) — начинается особая, Страстная неделя, по смыслу самая важная для верующих.

"Страстная неделя рассматривается как особый период, когда мы день за днем хронологически переживаем события перед Пасхой. Но с точки зрения воздержания от пищи и развлечений этот период — с 19 февраля по 8 апреля — можно рассматривать как единый", — подчеркивает профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Главное — без еды

"Сейчас как раз Великий пост начнется, вот и сядешь на диету", — эта случайно услышанная на улице фраза в самый разгар Масленицы заставляет задуматься, есть ли разница между диетой и постом.

Оказывается, есть, и существенная. Постом называется целенаправленное сознательное и добровольное самоограничение, в том числе и в пище, отмечает отец Максим Козлов.

"У православных христиан эта цель — достижение Страстной седмицы и Пасхи в нерасслабленном душевном состоянии. Часть этого упражнения, "выработки мышц" — ограничение и в отношении пищевых продуктов. Но к еде это не сводится, есть же еще ограничения и на развлечения", — говорит он.

Хотя без физической составляющей (если не брать в расчет, например, больных или беременных) поста не бывает. Воздержание от любимой еды, как поясняет Козлов, тоже проверка.

"Если человек способен ради Христа отказаться хотя бы от приятной вкусной пищи, то, глядишь, сможет и что-то большее. А если он говорит, что это неважно, то ему можно задать такой вопрос: "Если неважно, то почему не отказываешься?" — говорит протоиерей.

В то же время соблюдать пост нужно без фанатизма. Хотя и давать себе послабления без веской на то причины не стоит.

"Когда, например, речь идет о низком гемоглобине и врач рекомендует есть печенку на пару, то ешьте ее. Но только это не значит, что, если вы ее едите, то можно дать разрешение на все: вместе с печенкой — на шашлычок на угольках, водочку под него, красное вино для дополнительного гемоглобина и так далее. Для больного буквальное соблюдение диеты тоже своего рода пост", — добавляет профессор духовной академии.

Только в черной одежде

В великопостных православных богослужениях постоянно звучит призыв к покаянию. Церковь настойчиво советует уделять особое внимание молитве и почаще ходить в храм. Патриарх Кирилл, например, на первой неделе поста будет каждый день утром и вечером служить в разных храмах Москвы и Подмосковья.

Но если Великий пост так важен, то, наверное, православному человеку нужно как-то это подчеркнуть — по-особому одеваться, ходить со строгим лицом? Не на пустом же месте возникло выражение "постная мина".

"Черную одежду носят монахи. У монахов определенный образ жизни. Известный афонский архимандрит Ефрем в свое время очень хорошо сказал: "Если монахи живут не по-монашески, это очень плохо. Но если миряне пытаются жить по-монашески, то это тоже очень плохо", — говорит известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).

"Пост налагает на человека ограничения, помогающие ему развивать воздержание, независимость от прихотей и капризов. Хочется колбасы — ну потерпи!" — напоминает он.

Кроме того, в Церкви подчеркивают: христианин не должен всем своим видом показывать, что он постится. Особенно если дело заходит о публикациях в соцсетях.

"Отказаться от виртуального общения в пользу реального — великая польза для собственной души и твоих окружающих", — убежден отец Максим Козлов.

Смотреть в потолок и грызть семечки

В Великий пост человек должен, помимо пищи, ограничить себя в развлечениях. Но не следует понимать превратно этот своеобразный "запрет" на досуг.

"Например, вместо того чтобы пойти в субботу в клуб, кино или на концерт, во время Великого поста хорошо бы съездить навестить бабушку, у которой ты не был полгода, разгрести мусор в собственном жилище, постараться не ругаться с женой и вообще уделять ей больше внимания, чем обычно", — советует протоиерей Максим Козлов.

"То есть вместо пассивно-развлекательного, отупляющего времяпрепровождения перевести его в активно-деятельное, которое дает дополнительную работу душе. А не сидеть смотреть в потолок и грызть семечки — они же не скоромные! — и считать, что ты постишься", — добавляет он.

Что удивительно, в Церкви время Великого поста называют не только самым святым, но и самым радостным. В Евангелии говорится: "Не человек создан для субботы, а суббота для человека". То же самое можно сказать про начавшийся пост.