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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Коробки из России "подняли Дамаск на уши". Боевики стали стрелять

08:0005.02.2018
(обновлено: 08:59 05.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинРоссийские военные обеспечивают беспрепятственный проход гумпомощи ООН в пригород Дамаска, Сирия. Архивное фотоРоссийские военные обеспечивают беспрепятственный проход гумпомощи ООН в пригород Дамаска, Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

ДАМАСК, 5 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Такого еще не было: представители разных конфессий вместе привезли из России в Сирию крупнейшую партию гумпомощи. Причем средства на нее были собраны простыми российскими верующими. О масштабной гуманитарной акции и беспокойстве жителей Дамаска — в репортаже РИА Новости.

Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские и сирийские религиозные лидеры обсудили гуманитарные проекты

С миру по лепте

"Батюшка, держите ровнее!" — "Конечно, хазрат!" — муфтий с монахом вдвоем передают тяжелые коробки нуждающимся. Грузовик напротив храма Антиохийского патриархата собрал вокруг себя множество людей. На каждой коробке с продовольствием — флаги России и Сирии, а также надпись: "Межрелигиозный фонд гуманитарных проектов".

Еще лет 10-15 назад такое было трудно представить: верующие разных конфессий жертвуют деньги на общее дело. И отдают себе отчет: нет, это на помощь не только христианам или только мусульманам, это — братьям. Помогать надо всем, вне зависимости от религии и национальности. Этому учили и Иисус Христос, и пророк Мухаммед.

Распятия и иконы в разрушенной церкви Непорочного Зачатия в Каракоше, Ирак
© AFP 2018 / Ahmad Gharabli
Крест Востока. Выживут ли христианские общины после "арабской весны"

В 2017 году по инициативе Русской православной церкви для помощи гражданам Сирии была создана межрелигиозная рабочая группа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. "Число христиан в Ираке и Сирии сократилось в десять раз. К тому же пострадали представители умеренного ислама и религиозных меньшинств — алавиты и друзы. Государство поддержало инициативу религиозных организаций России по оказанию помощи страдающему сирийскому народу", — объясняет секретарь совета, референт администрации президента РФ Сергей Мельников.

Межрелигиозную делегацию возглавляет секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). В ее состав входят главы и представители ведущих исламских религиозных объединений, протестантов, Армянской церкви, а также светского Императорского православного палестинского общества.

Акция в Дамаске далеко не первая. В июне и августе прошлого года религиозные деятели доставили гуманитарный груз на север страны: в район Хомса, Латакию, Алеппо, в Эль-Камышлы. Несколько тонн гумпомощи — продукты питания и медикаменты.
Однако на этот раз все куда масштабнее: целых 77 тонн гуманитарного груза. Причем деньги были собраны общинами меньше чем за два месяца. Приходящие в российские храмы и мечети люди порой воплощали в жизнь библейские притчи о милосердии.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо

"Когда мы собирали деньги на эту важную миссию, в церковь, где я — старший пастор, зашла многодетная семья — мамочка и несколько детей. Они небогатые, дети растут без отца. Мать достала пачку денег и сказала: "Мы копили после того, как вы объявили об этом. Нам трудно, но там труднее. Детям Сирии труднее". Она пожертвовала больше, чем многие состоятельные люди", — рассказывает начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) Сергей Ряховский.

"И еще эта женщина произнесла фразу, которая до глубины души меня порадовала. Она, христианка, сказала: "Пожалуйста, помогайте не только христианам, но всем, кто живет в Сирии", — говорит пастор.

"Все нужное и качественное"

В Сирии 20 конфессий, и нелегко сходу понять, кто тут христианин, а кто мусульманин. Все молятся на одном языке, да и беда у всех общая.

Подготовка и распределение гуманитарной помощи от фонда Ахмата Кадырова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фонд Ахмата Кадырова направил в Сирию груз с товарами первой необходимости

Мусульманка Фатима живет рядом с районом Джобар, там до сих пор боевики. Оттуда постоянно что-то прилетает. "Но я все равно никуда не ушла. Была, есть и буду в Дамаске", — твердо говорит она.
Цены в Дамаске сильно удивят москвича — все очень дешево. Однако в данном случае это показатель огромных проблем. Жители сирийской столицы зарабатывают копейки, те же генералы — не более ста долларов в месяц. Поэтому прибывшие из России продукты и медикаменты очень пригодились.

Получавшие помощь из рук муфтиев и священников сирийцы расцветали в улыбке. Кто-то затем быстро уходил к своей семье, кто-то перекладывал в многочисленные пакеты содержимое 25-килограммовых коробок.

"Не говорю, что невозможно, но очень тяжело это все достать. К тому же все очень качественное", — пожилая Мариам Бахри распечатывает одну из них и осматривает содержимое. Внутри все самое необходимое: мука, крупы, сахар, сухое молоко, подсолнечное масло, макароны, рыбные и мясные консервы.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦентр Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца с гуманитарной помощью в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Центр Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца с гуманитарной помощью в сирийском городе Дейр-эз-Зор

"У нас большая семья, работы мало. Я и три сына, муж умер. Я очень рада, что мне помогли. Спасибо, Россия!" — восклицает она.
Отец Стефан (Игумнов) признается, что деньги было собрать относительно несложно: российские верующие охотно откликнулись на призыв духовенства. Куда труднее организовать доставку.

"Каждая из христианских церквей и мусульманских общин Сирии ведет работу по оказанию помощи пострадавшему населению. В этой акции мы объединили наши усилия. Собранный на средства российских верующих гуманитарный груз распределялся при участии представителей местных сирийских общин. Мы вместе раздавали привезенное людям вне зависимости от их религиозной принадлежности. Таким образом, каждая коробка попала в руки действительно нуждающейся семьи", — объясняет он.

Сирийские дети в лагере беженцев на севере Ливана. 16 января 2018
© РИА Новости / Радик Амиров
Религиозные общины России проведут в Сирии масштабную гуманитарную акцию

"Состав этого груза формировался с учетом реальных потребностей пострадавшего населения Сирии. Мы консультировались с представителями местных религиозных общин", — добавляет представитель Русской православной церкви.

Намаз в церкви

Помощь раздавали возле мечетей и храмов разных направлений. Православные, сунниты, марониты, сиро-яковиты, армяне, мелькиты, исмаилиты, шииты, протестанты, друзы — все почувствовали поддержку российских братьев и сестер. А членам делегации — муфтиям и священникам — удалось даже побывать на литургии и намазе. Впрочем, сирийцы не удивлены тому, что, например, викарий главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Погос Варданян и первый зампредседателя Духовного управления мусульман Дагестана Ахмад Кахаев вместе раздают помощь сирийцам.

"Здесь так же. христиане и мусульмане вместе разделяют беды и радость друг друга", — замечает верховный муфтий Сирии. То же мы слышали от лидеров остальных конфессий.

© РИА Новости / Антон СкрипуновРаздача гуманитарной помощи в Дамаске
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Раздача гуманитарной помощи в Дамаске

А вот какой диалог состоялся в сиро-яковитском храме между его священником и муфтием Тюменской области Ильдаром Зиганшиным:
"Я прошу прощения, но сейчас у меня настало время для молитвы. Мне нужно пойти в мечеть", — обратился муфтий.

"Никуда не уходите, мы тут найдем место для этого", — спокойно ответил ему христианский священник.

Овации и ракеты

"От религиозных деятелей зависит будущее Сирийской Арабской Республики. Данная акция носит беспрецедентный характер: в наших мечетях и храмах собирали средства, чтобы оказать помощь сирийскому народу. Хотел бы засвидетельствовать то, что ваша боль — наша боль, ваша радость — наша радость", — сказал на встрече с лидерами сирийских верующих глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Российские военные доставили гумпомощь в провинцию Дераа

Дамаск ответил взаимностью: уже к середине дня практически весь центр города встречал гостей из России аплодисментами и возгласами "Шукран!", "Велкам ту Сирия!". Многочисленные машинисты и водители даже останавливались, чтобы помахать рукой с криком "Русья! Братья!". А в одном из храмов ко мне даже подошел старенький священник и со словами благодарности крепко обнял. Кто-то из российской делегации потом справедливо заметил, что "Дамаск стоял на ушах".

"Вы для нас не просто друзья, вы для нас родня", — в унисон твердили как священники с имамами, так и миряне.

Уже ближе к ночи участники межрелигиозной делегации, о визите которой теперь уже знает весь город, идут по извилистым темным переулкам христианского квартала к последней — восьмой — точке, где надо было раздать помощь. Вдруг слышится глуховатый хлопок, где-то в шестистах метрах от нас — разрыв. Через пять минут еще два хлопка, правда, потише.

За пару часов до этого маронитский священник Джон-Сираж Диб рассказал мне, что на днях боевики выпустили по его храму пару ракет. К счастью, все обошлось небольшими повреждениями кровли. Жительница христианского квартала по имени Атра признается, что боевики из района Джобар стреляют почти каждый день.

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
© РИА Новости / А. Новоточинов
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Российские военные доставили более пяти тонн гумпомощи в Сирию

"Я уже давно перестала обращать на это внимание", — нервно смеется она.

Однако жители Дамаска всячески стремятся подчеркнуть, что молятся о скорейшем восстановлении Сирии и полном прекращение войны. Поэтому российских священников и муфтиев и в храмах, и в мечетях провожали с поднятыми в знак благодарности руками и лишь одним словом: "Салам!", что по-арабски означает "мир".

© РИА Новости / Антон СкрипуновКартина на центральной улице Дамаска
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Картина на центральной улице Дамаска
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Религия и мировоззрение
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