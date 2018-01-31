На космодроме Восточный перед третьим пуском прошел молебен

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв — РИА Новости. Перед третьим пуском на космодроме Восточный прошел молебен, об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Благовещенской епархии Анна Лиманская.

Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на 1 февраля. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и 4, а также 9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

"Молебен уже был, проводил его настоятель Казанского храма города Циолковский (наукоград рядом с космодромом Восточный) иерей Евгений Поляков по благословлению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Всегда проводится по приглашению Роскосмоса. Эта традиция еще с Байконура идет — перед ответственным делом (пуском) для сотрудников проводится молебен, дается церковное благословение на труды",- рассказала Лиманская агентству.

Второй в истории старт с космодрома Восточный в Амурской области состоялся 28 ноября, была запущена ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Метеор-М" № 2-1 и еще 18 микроспутниками, однако вывести аппараты на орбиту не удалось.