Священник: святые - не языческие идолы с "профессиональной ориентацией"

Правда ли, что молитва святой Татьяне помогает на экзаменах? И как это вообще — что какие-то святые отвечают за помощь в определенных ситуациях, почему? Не язычество ли это? (Сергей, студент, Тверь)

Отвечает профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов:

Начну со второй части вопроса. В отношении "специализации" святых мы должны сохранить определенную трезвость сознания. Конечно, святые — это не языческие идолы с профессиональной ориентацией. В этом смысле ориентация на зубные болезни, болезни печени, решение конкретных бытовых вопросов есть некий рудимент магического сознания.

С другой стороны, святитель Филарет Московский в одном из своих писем свидетельствует, что святые имеют "преимущественную благодать" помогать в тех обстоятельствах жизни, в отношении которых совершался их подвиг.

Скажем, святой, претерпевший борьбу за добродетель чистоты и целомудрия или сохранивший их в своей жизни, естественно, удобен для того, чтобы к нему обращаться тем, кто сам ведет брань за сохранение этих добрых качеств в своей жизни. Святой, который был врачевателем в своей земной жизни, не лишен будет этой благодати и в небесной славе. Тому, кто соединил глубину веры с внешней образованностью, естественно молиться человеку, который сам не чужд учености.

По отношению к мученице Татьяне отметим то, что из ее достаточно краткого жития отчетливо следует, прежде всего, то, что она, во-первых, была девой, девицей, во-вторых — что она была диакониссой, то есть, говоря нынешними словами, несла социальное служение для тех, кому трудно, тяжело, кто находится в тюрьмах, в больницах, в непростых жизненных обстоятельствах. И в третьих, — что она соединила словесное свидетельство о христианстве с самым главным – свидетельством жизнью.

Поэтому, мне кажется, для поколения студенческой интеллигенции прежде всего это является важным. Не решение конкретной задачи с зачетом и экзаменом, а молитва святой Татьяне с тем, чтобы, вопреки духу времени, не поддаваться соблазнам плоти, не превратить свою веру в "бла-бла-бла" о христианстве, но доказывать жизнью, что ты христианин, в том числе — и в студенческой среде. И чтобы помнить, что мы должны нашей жизнью свидетельствовать и тем, кто, может быть, не наделен такими дарами ума и образованности, но кому трудно и холодно в этом мире.