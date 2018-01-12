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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Полиция шариата": как нормы ислама становятся законом для всей Европы

08:0012.01.2018
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© AFP 2017 / Odd AndersenАбу Азиз читает заявление от имени радикального мусульманского шейха Абу Хамзы аль-Масри в ЛондонеАбу Азиз читает заявление от имени радикального мусульманского шейха Абу Хамзы аль-Масри в Лондоне
© AFP 2017 / Odd Andersen
Антон Скрипунов

Власти Греции навлекли на себя гнев мусульман: правительство Ципраса разрешило верующим решать семейные споры в гражданских судах, минуя шариатские. Общественность встретила это решение неоднозначно, сомневаясь в его эффективности. Дело в том, что не только Греция, но и вся континентальная Европа не знает, что делать с действующими порой в обход закона шариатскими судами. Чем обернется попытка стран ЕС ограничить мусульманские суды — выяснял корреспондент РИА Новости.

Выше закона

После смерти мужа 67-летняя Хатиха Салли начала тяжбу за имущество покойного с его сестрами. Она утверждает, что незадолго до кончины при помощи греческого адвоката было составлено завещание, где она объявлялась единственной наследницей. Однако сестры покойного нажаловались муфтию, который сказал, что, согласно канонам ислама, завещание составлять нельзя. Сначала Салли выиграла дело, однако затем Верховный суд Греции признал законным решение муфтия. Теперь пожилая уроженка Фракии намерена "восстановить справедливость" через Европейский суд по правам человека.

Несмотря на то что власти страны зацепились именно за эту историю, она — лишь один из многочисленных примеров явного противоречия между законами Греции и ее мусульманского меньшинства, живущего в основном на границе с Турцией. Эта проблема, как заявил на днях министр по делам образования и религии Костас Гавроглоу, усложняет и без того крайне напряженные отношения с турецкими соседями.

Ребенок из лагеря беженцев в Афинах, Греция. Архивное фото
© AFP 2017 / Aris Messinis
Беженцы не пустили в лагерь в Афинах министра миграционной политики Греции
С похожими проблемами сталкиваются власти всех крупных государств ЕС. В конце прошлого года в Германии разразился скандал вокруг пары сирийских мигрантов. В 2013 году они развелись по исламским правилам: муж три раза произнес слово "талак". Однако мюнхенский суд назвал такое решение "частным", что привело к множеству проблем с оформлением вида на жительство. Высший судебный орган ЕС, несмотря на протесты верующих, согласился с вердиктом немецких коллег.

Нежелание европейской Фемиды в полной мере считаться с мнением мусульман привело к росту их недоверия к властям и государственным законам. Так, почти треть французских мусульман, по данным института Монтеня, ставят Коран выше конституции. Причем это в основном молодые люди — излюбленная аудитория разного рода террористических группировок. "Для них ислам — способ самоутвердиться во французском обществе", — подчеркивают исследователи.

Огонь справа

Ряд стран ЕС все же пошел на уступки растущему сообществу мигрантов. Улицы городов Германии и Швеции совершенно легально патрулирует "шариатская полиция", набранная из добровольцев. Ни для кого не секрет, что в подконтрольные ей районы государственные правоохранители даже не заглядывают.

© AFP 2017 / StringerМусульмане во время молитвы в Комотини, Греция
© AFP 2017 / Stringer
Мусульмане во время молитвы в Комотини, Греция

Это все больше подогревает исламофобские и праворадикальные настроения. Больше всего общественность раздражают дикие, по ее мнению, обычаи, например "убийства чести" и обязательное ношение женщинами бурки.

"Это одна из величайших ироний мультикультурализма: пять европейских членов НАТО сейчас борются в Афганистане против талибов, которые порабощают женщин, а в это время в Европе то же самое происходит в наших собственных гетто", — замечает итальянский журналист Джулио Меотти.

К аналогичным выводам постепенно начинают приходить в высших эшелонах европейской власти. На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о росте "параллельных сообществ" со своими законами внутри государств, которые принимают беженцев.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков" — это высказывание премьер-министра на сей раз не вызвало осуждение в Париже, Брюсселе и Берлине. Что неудивительно.

"Нелегальный шариат"

Вот уже несколько лет нормы шариата вводятся в законодательную систему Великобритании. Там шариатские суды легально действуют на основе закона об арбитраже 1996 года, объясняет правовед, доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен.

Иракский мальчик на месте авиаудара в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
"Маугли халифата": ИГ* готовит после себя страшное наследство
"Даже в целом ряде стран континентальной Европы законодательство об арбитражном разрешении споров и конфликтов вполне допускает создание подобного рода органов", — отмечает он.

Однако многие шариатские суды действуют нелегально и автономно, что приводит к игнорированию и искажению не только светских, но и исламских норм. Никакого правового значения "они абсолютно не имеют".

Впрочем, пока не вполне ясно, хотят ли в ЕС по-настоящему бороться с нелегальными судами. Постоянные разговоры о снижении квоты на беженцев, обособлении мигрантов в гетто и росте исламофобии демонстрируют бессилие Европы и в этом вопросе.

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