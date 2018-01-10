Международный фестиваль чтения Корана может впервые пройти в Узбекистане

Чтение Корана на фестивале Корана в Московской соборной мечети. Архивное фото.

Чтение Корана на фестивале Корана в Московской соборной мечети. Архивное фото.

ТАШКЕНТ, 10 янв – РИА Новости. Международный фестиваль чтения Корана планируется впервые организовать в Узбекистане в 2018 году, сообщил РИА Новости в среду представитель комитета по делам религии при кабинета министров республики.

"Инициатива о проведении первого международного фестиваля чтения Корана поддержана правительством, сейчас мы приступили к разработке программы его подготовки", — сообщил собеседник агентства. По его словам, программу планируется утвердить в правительстве к лету этого года.

Площадкой для проведения фестиваля может стать высшее медресе "Мир Араб" в Бухарской области, открывшееся осенью прошлого года, добавил представитель комитета.

"Одна из главных задач фестиваля — демонстрация истинных традиций ислама, просвещения и культуры", — отметили в ведомстве.

По данным комитета, представители Узбекистана являются неоднократными победителями международных конкурсов чтецов священной мусульманской книги. Лучшие узбекские знатоки Корана также регулярно приглашаются в Россию и США для проведения религиозных обрядов.

Численность населения Узбекистана составляет более 32 миллионов человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.