На молебне Вифлеемским младенцам в Москве вспомнят жертв абортов

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В четверг, когда христиане вспоминают убийство тысяч новорожденных иудейским царем Иродом, в столичном Высоко-Петровском монастыре загорятся 2000 свечей в память о младенцах, погибших в результате абортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общероссийского движения "За жизнь!".



11 января христиане вспоминают страшные события, произошедшие в Вифлееме сразу после рождения Иисуса Христа. Правящий в то время царь Ирод, испугавшись вести о родившемся Спасителе, который, как многие тогда считали, станет царем Иудеи, приказал убить всех новорожденных, надеясь, что среди них окажется и рожденный Христос. В итоге погибли около 14 тысяч новорожденных, а имя царя стало нарицательным.



"К сожалению, современная индустрия потребления пытается коммерциализировать праздник Рождества Христова, выхолостить его и превратить в гламурную пустышку, лишенную трагизма и понимания хрупкости новорожденной жизни. Нашему народу полезно вспомнить, что в старину в эти дни проводилось вертепное действо, в ходе которого родители со своими детьми могли увидеть театрализованное представление о царе Ироде и избиваемых Вифлеемских младенцах, и это была своеобразная профилактика детоубийства, очень кстати, эффективная", — привели в пресс-службе слова координатора движения "За жизнь!" Сергея Чеснокова. По официальной статистике в РФ ежедневно совершается порядка 2 тысяч искусственных прерываний беременности.



Как сообщили организаторы, свечи будут зажжены в храме преподобного Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря во время молебна Вифлеемским младенцам. Специально для этого активисты готовят шестиметровый крест, на котором и будут размещены 2 тысячи свечей.



Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что диалог с властями о выводе абортов из системы ОМС будет продолжен. Эта идея не нашла поддержки в Минздраве — так, замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников посчитал, что такая мера приведет к дискриминации отдельных категорий женщин. Экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве, решения которой носят рекомендательный характер, в свою очередь решила отклонить общественную инициативу о выведении абортов из системы ОМС в России.