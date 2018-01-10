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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

УПЦ МП сообщила о нападении радикалов на ее храмы в Одессе

12:2810.01.2018
(обновлено: 15:27 10.01.2018)
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© Фото : страница Сергея Стерненко в FacebookАкция радикалов в Одессе.Акция радикалов в Одессе.
© Фото : страница Сергея Стерненко в Facebook

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата обвинила радикалов в нападении на ее храмы в центре Одессы.

Протестующие возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Украинские радикалы обещают новые акции против УПЦ Московского патриархата

Пресс-служба местной епархии сообщила, что группа из шести "агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены" зданий. Священнослужители и прихожане потребовали, чтобы они перестали делать это. Однако в ответ радикалы стали их оскорблять. Акцию они снимали на видео. 

Когда один из священников сорвал листовки, хулиганы попытались уговорить его, чтобы им позволили закончить съемку для "видеоотчета".

"Они предлагали деньги священнику, мешавшему проведению их акции, чтобы тот разрешил расклеить листовки на стенах храма, снять это на камеру и уйти. Как только священник ответил отказом, в его адрес посыпались угрозы, в том числе нецензурная брань", — рассказали РИА Новости в епархии.

В итоге молодых людей прогнали. 

На наклейках было написано "Осторожно, Московский патриархат!", а также указано расстояние до Москвы в километрах. 

По словам представителя епархии, это была "абсолютно проплаченная акция", направленная на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе.

Киево-Печерская лавра
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Грязная работа". Украинский политик об акциях радикалов против УПЦ МП
Как подчеркнули в пресс-службе, верующие считают, что действия хулиганов оскорбили их религиозные чувства. В епархии призвали правоохранительные органы не только дать оценку произошедшему, но и принять меры, чтобы подобных инцидентов больше не было.

В понедельник около тридцати человек из националистической организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. СМИ также сообщали об акциях радикалов в храмах Днепропетровска и Запорожья.

Сейчас на Украине действуют несколько церквей — УПЦ МП, непризнанные мировым православием УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.

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Украинские радикалы жгли файеры на акции у Киево-Печерской лавры
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Религия и мировоззрение
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
yaroslavyevlingam.lingamov
lingam.lingamov,
Если это такие колядки, то как же теперь патриотическая молодежь северного черноморского региона "христосывается"?
13:15
10.01.2018
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Малоросс
Осторожно! Украинские наци!
13:43
10.01.2018
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