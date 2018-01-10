УПЦ МП сообщила о нападении радикалов на ее храмы в Одессе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата обвинила радикалов в нападении на ее храмы в центре Одессы.

Пресс-служба местной епархии сообщила, что группа из шести "агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены" зданий. Священнослужители и прихожане потребовали, чтобы они перестали делать это. Однако в ответ радикалы стали их оскорблять. Акцию они снимали на видео.

Когда один из священников сорвал листовки, хулиганы попытались уговорить его, чтобы им позволили закончить съемку для "видеоотчета".

"Они предлагали деньги священнику, мешавшему проведению их акции, чтобы тот разрешил расклеить листовки на стенах храма, снять это на камеру и уйти. Как только священник ответил отказом, в его адрес посыпались угрозы, в том числе нецензурная брань", — рассказали РИА Новости в епархии.

В итоге молодых людей прогнали.

На наклейках было написано "Осторожно, Московский патриархат!", а также указано расстояние до Москвы в километрах.

По словам представителя епархии, это была "абсолютно проплаченная акция", направленная на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе.

Как подчеркнули в пресс-службе, верующие считают, что действия хулиганов оскорбили их религиозные чувства. В епархии призвали правоохранительные органы не только дать оценку произошедшему, но и принять меры, чтобы подобных инцидентов больше не было.

В понедельник около тридцати человек из националистической организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. СМИ также сообщали об акциях радикалов в храмах Днепропетровска и Запорожья.

Сейчас на Украине действуют несколько церквей — УПЦ МП, непризнанные мировым православием УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.