Шестиметровый крест из Петербурга установили у линии соприкосновения в ЛНР

Шестиметровый поклонный крест, привезенный из Санкт-Петербурга, установлен в Славяносербском районе у линии соприкосновения в самопровозглашенной ЛНР. 9 января 2018

Шестиметровый поклонный крест, привезенный из Санкт-Петербурга, установлен в Славяносербском районе у линии соприкосновения в самопровозглашенной ЛНР. 9 января 2018

ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Шестиметровый поклонный крест, привезенный из Санкт-Петербурга, установили в Славяносербском районе у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.

"Это уже тридцать первый поклонный крест (установленный фондом "Шумбрат" — ред.). Предыдущие мы ставили в Горловке, Майорске, на блокпосту, кстати, там произошел недавно обмен пленными, и это хорошая, приятная новость. Эти кресты ставит православная общественность Санкт-Петербурга", — сообщил журналистам президент петербургского фонда "Шумбрат" Сергей Артемов.

Он уточнил, что в установке поклонных крестов активную помощь оказывает Совет православных общественных организаций. По его словам, крест изготовлен из лиственницы, привезенной из Иркутской области. "Идея принадлежит нашему городу (Санкт-Петербургу — ред.), православной епархии. Мы только поддерживаем, привозим, устанавливаем, где нас просят", — пояснил Артемов, добавив, что перед Новым годом подобный крест установили в Сирии.

"Крест установлен на Славяносербской земле, у линии разграничения… Установка поклонных крестов – это давняя многовековая традиция в православном мире… И он символизирует защиту территории, населения от видимых и невидимых напастей. Я надеюсь, что этот символ как-то защитит и Славяносербскую землю, и Луганскую землю, и принесет мир", — сказал журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя Совета министров ЛНР Александр Дробот.

Дробот подчеркнул, что в подготовительных мероприятиях принимали участие также представители правительства Санкт-Петербурга и подразделения МЧС, установлен крест администрацией Славяносербского района при поддержке властей ЛНР. На торжественной церемонии открытия поклонный крест освятил митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.