Путин передал икону храму в Петербурге, где встречал Рождество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал в дар икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где он встретил Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин около полуночи прибыл в Симеоновскую церковь, где крестили его отца, чтобы принять участие в праздничном богослужении.

Путин подарил храму икону середины 19 века в металлическом окладе с изображениями: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другими.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, около часа ночи президент покинул церковь.

Симеоновская церковь является одной из старейших в Санкт-Петербурге, построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя, куда он прибыл с супругой Светланой. В храме собрались несколько тысяч человек, богослужение в прямом эфире транслировали центральные телеканалы.

Ночное Рождественское богослужение вел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.