Путин передал икону храму в Петербурге, где встречал Рождество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал в дар икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где он встретил Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин около полуночи прибыл в Симеоновскую церковь, где крестили его отца, чтобы принять участие в праздничном богослужении.
Путин подарил храму икону середины 19 века в металлическом окладе с изображениями: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другими.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, около часа ночи президент покинул церковь.
Симеоновская церковь является одной из старейших в Санкт-Петербурге, построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны.
Ночное Рождественское богослужение вел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.