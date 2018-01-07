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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Рождество: почему для науки Иисус Христос — реальный персонаж

08:0007.01.2018
(обновлено: 08:04 07.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВыставка Янтарные вехи истории в КалининградеВыставка Янтарные вехи истории в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Антон Скрипунов

Праздник Рождества Христова с недавних пор сопровождается бурными сетевыми баталиями. Время от времени проскакивают комментарии, что это событие — "выдумка", "байка" или вовсе "небылица". Однако если еще несколько десятилетий назад ученые упорно доказывали, что никакого Иисуса Христа реально не существовало, то теперь самые авторитетные специалисты по библейской истории этот вопрос даже не обсуждают: мол, все уже очевидно. О том, как благодаря современной науке "литературный персонаж" становится реально существовавшей личностью, в материале РИА Новости.

В начале была сенсация…

Группа итальянских археологов уже отчаялась найти что-то стоящее, кроме обломков театра, жилого дома и нескольких древнеримских монет, когда один из них обратил внимание на плиту облицовки античного театра. От всех остальных она отличалась тем, что на ней не было изображений — только текст. Тщательно изучив сильно поврежденную надпись, руководитель экспедиции Антонио Фрова понял: его команда сделала сенсационное открытие.

CC BY 2.0 / Marion Doss / The "Pilate Inscription" from Caesarea Maritima, IsraelНадпись "Пилат" на каменной плите в парке Кесария Палестинская
CC BY 2.0 / Marion Doss / The "Pilate Inscription" from Caesarea Maritima, Israel
Надпись "Пилат" на каменной плите в парке Кесария Палестинская

Вот что удалось расшифровать: "Тибериус… Понтий Пилат, префект Иудеи… посвятил". Датировка найденной плиты показала, что она относится к I веку нашей эры. А ведь до 1961 года, когда итальянцы нашли этот артефакт, большинство ученых считало, что Понтий Пилат, вынесший приговор Христу, средневековая выдумка.

Спустя семь лет в 30 километрах от упоминаемого в Новом Завете Капернаума монахи-францисканцы нашли развалины частного дома середины I века нашей эры. Строение использовалось для собраний первых христиан, о чем свидетельствовали нацарапанные на стенах надписи с упоминанием Иисуса Христа и апостола Петра. В результате раскопок впоследствии выяснилось, что это место особенно почиталось среди христиан. В IV веке на месте дома построили церковь, ее фрески ясно показывают, что монахи нашли жилище апостола Петра.

Каменная чаша для воды в Кане Галилейской
CC BY 2.0 / Steve Conger / Cana
Археологи нашли подтверждение библейской истории о превращении воды в вино
После этого многочисленные артефакты, в той или иной степени подтверждавшие реальность существования христианской общины в середине I века нашей эры, стали находить чуть ли не каждый год. Буквально несколько месяцев назад израильские археологи обнаружили недалеко от древнего города Кана Галилейская (где, согласно Евангелию, произошло чудо превращения воды в вино) мастерскую по изготовлению ритуальных сосудов. Евангелие повествует, что Иисус Христос, узнав, что вино кончилось, сказал взять "шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры" (39,5 литра). Эти параметры полностью совпадают с размерами тех сосудов, которые нашли ученые.

За и против

Еще сто лет назад в науке господствовала версия о "мифологическом Иисусе", по которой основатель христианства не более чем литературный персонаж. Особенно сильно она тиражировалась в Советском Союзе, став частью атеистической пропаганды. Практически в каждой библиотеке можно было найти работу, в которой приводились доказательства "мифологичности" Христа.

Сторонники противоположной теории "исторического Иисуса" до сенсационных археологических открытий в основном опирались на упоминания о Христе и его последователях в нехристианской литературе первых четырех веков нашей эры.

CC BY 2.0 / Upyernoz / Octagonal ChurchРазвалины восьмиугольной византийской церкви на месте дома апостола Петра в Капернауме, Израиль
CC BY 2.0 / Upyernoz / Octagonal Church
Развалины восьмиугольной византийской церкви на месте дома апостола Петра в Капернауме, Израиль

"Дело в том, что все данные, которые могли остаться от Иисуса Христа (который не был царем или придворным, а значит, не имел ни именной печати, ни других документов), являются косвенными. Главный вопрос — могло ли столько косвенных данных, причем от разных и даже антагонистических традиций (христиане, иудеохристиане, гностики), за короткое время быть накоплено вокруг вымышленной фигуры? Утверждать такую возможность было бы большой натяжкой", — отмечает религиовед, старший преподаватель философского факультета МГУ Илья Вевюрко.

Многие ученые, заверяет он, принимают во внимание Testimonium Flavianum ("Свидетельства Флавия"). В тексте историка Иосифа Флавия говорится, что Иисус "совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину".

"Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки", — пишет автор, живший в конце I века нашей эры.

Вместе с тем есть исследователи, которые не считают Testimonium Flavianum абсолютно достоверным источником. Дело в том, утверждают они, что Иосиф Флавий, будучи иудеем, негативно относился к последователям Христа.

По сенсации в год

"Я не уверен, что современная наука вообще выдерживает хотя бы относительное единство в каком-либо вопросе, кроме сугубо частных, вроде датировки конкретной рукописи. Но в целом, по моим впечатлениям, превалирует гипотеза историчности", — подчеркивает Вевюрко.

"За последние 10-15 лет в научный оборот введено около 20 фрагментов древних новозаветных рукописей. В среднем один в год, хотя, казалось бы, все уже давно найдено и исследовано. Это если говорить о рукописной традиции новозаветных документов", — добавляет заведующий кафедрой библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Алексий Емельянов.

Зарубежные страны. Израиль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гробница Христа, Грааль и Пилат: сможет ли наука убедить скептиков?
По его словам, позиции той группы ученых, которая полагает, что описанным в Библии событиям нет археологического подтверждения, за последние годы существенно пошатнулись. Появились "адекватные возражения".

"Например, еще 20 лет назад считалось, что в Палестине времен Христа не было синагог, в которых, согласно Евангелию, он проповедовал. Сейчас это подтвержденный факт. Невзирая на то, что Иерусалимский храм тогда еще существовал и эти молитвенные дома вроде как были не нужны", — объясняет эксперт.

Поэтому общая картина сейчас "более-менее ясна" исследователям. Вопрос лишь в деталях, которые раскрываются с развитием науки в целом. Например, исследование гробницы Христа в Иерусалиме, начатое в 2016 году, было бы невозможно без современных технологий сканирования. Поэтому исследователи истории появления христианства не сомневаются: сенсационные открытия еще будут.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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tsvb891
Современное летоисчисление (наша эра) ведется с года, который, с отклонением в два года (ИМХО), считается годом рождения Христа. До Христа люди, наверное, тоже жили, летоисчисление и Бог у них были.
08:53
07.01.2018
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RUKAPOMOHI
Простите, не пойму, что несут эти "учёные", вроде ж образованные люди?
Иисус - реален. Может и Гарри Поттер - реален, и Сатана - в штате состоит? Возражения против Сатаны - есть?
Понтий Пилат - вымышленный. Как это возможно?
Но дальше ведь ещё веселее.
"Дело в том, утверждают они, что Иосиф Флавий, будучи иудеем, негативно относился к последователям Христа." То есть, к иудеям?
Но последнее совсем замечательно.
""Например, еще 20 лет назад считалось, что в Палестине времен Христа не было синагог, в которых, согласно Евангелию, он проповедовал. Сейчас это подтвержденный факт. ..." То есть, синагог там не было, в которых он проповедывал?
08:35
07.01.2018
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