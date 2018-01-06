Рождественские богослужения в Москве и Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Тысячи верующих собрались на рождественские богослужения в Москве и Санкт-Петербурге.

Православные христиане в воскресенье отмечают Рождество Христово — один из важнейших, наряду с Пасхой, праздников для верующих.

Предстоятель Русской православной церкви вместе с многочисленными архиереями и священнослужителями отслужит Рождественскую утреню, а после этого — праздничную Божественную литургию. В дни главных церковных праздников — Рождества и Воскресения Христова — патриарх Кирилл по традиции совершает богослужения в храме Христа Спасителя, вмещающем до пяти тысяч верующих.

Президент России Владимир Путин встречает один из главных христианских праздников в Санкт-Петербурге.

Рождество Христово в ночь на 7 января по новому стилю вместе с Русской православной церковью встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, афонские монастыри (в Греции. — Прим. ред.), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Праздновать благую весть по церковным канонам разрешается 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь.