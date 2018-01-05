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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Несчастье помогло: в Иркутске восстановили сгоревший в военном городке храм

08:2505.01.2018
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКресты на куполах. Архивное фотоКресты на куполах. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Паниотов

ИРКУТСК, 5 янв — РИА Новости. Храм Дмитрия Донского, располагавшийся на территории бывшего военного городка в Иркутске, после пожара летом прошлого года получил новое здание, где пришлось реконструировать все, кроме стен. Но благодаря усилиям настоятеля и прихожан в субботу здесь пройдет первое торжественное рождественское богослужение.

Спасли самое ценное

Храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского был создан на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) в 2007 году. Через два года училище перевели в Воронеж, а внутри опустевших казарм остался храм. Люди не перестали ходить сюда, напротив, церковь стала местом притяжения. Но самой церкви Дмитрия Донского выпала нелегкая судьба: 6 июня 2017 года только что отремонтированный храм сгорел вместе со зданиями бывшего училища.

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Сообщения о том, что в Иркутске горит один из корпусов бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), распространились по городу стремительно. Люди с тревогой следили за фотографиями и видео, которые размещали в соцсетях очевидцы.

Возгорание началось с бывшего аэродинамического корпуса, затем огонь перекинулся на курсантский клуб, где размещались музей и храм. Из горящей церкви жители военного городка спасли самое ценное — частицы мощей святых, алтарные принадлежности, часть икон, книги. Утрачено было церковное облачение, имущество воскресной школы и трапезной. По рассказу настоятеля церкви Дмитрия Донского протоиерея Константина Кожуховского, он в тот день уехал из города.

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"Мне позвонили служащие церкви, рассказали про пожар. Я помчался на машине к Иркутску, уже понимая, что храм, который едва восстановили от упадка и разорения, потерян навсегда", — рассказывает отец Константин.

Сегодня, спустя полгода, он по-иному оценивает те июньские события.

"Когда я наконец добрался до места пожара, то увидел, что от огня спасена практически вся церковная утварь. Никто не стоял тогда в стороне. Это событие еще больше сплотило людей вокруг храма и укрепило веру", — уверен настоятель.

Несчастье помогло

Для жителей военного городка, многие из которых после ликвидации училища потеряли работу, вера стала спасением, а отец Константин — близким человеком, способным понять их и найти слова утешения.

Не имея возможности проводить службы в пострадавшем от огня храме, настоятель стал проводить их на улице. Но надвигалась осень, а вместе с ней холода.

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В сентябре правительство региона выделило для храма на территории военного городка новое помещение. В связи с этим на сайте храма появилось сообщение: "Спешим поделиться с вами нашей радостью. 17 сентября в храме Димитрия Донского состоялась первая Божественная литургия в новом здании. Пока службы проходят прямо в алтаре, но вскоре, с Божьей помощью, мы надеемся перейти в другую часть Храма".

Здание, переданное церкви, было построено еще в царские времена. Главное достоинство таких зданий — крепкие кирпичные стены, но в остальном практически все нуждалось в реконструкции — крыша, перекрытия, полы, перегородки.

"Поначалу мне казалось, что восстановить его невозможно. Но вот менее чем за три месяца, с Божьей помощью, перекрыли крышу, залили полы, поставили окна", — рассказывает отец Константин.

От сына к отцу

Настоятель Константин Кожуховский внешне классический православный священник — высокий, статный, с черной бородой. Говорит размеренно, спокойно, наставляет по-доброму — не обидно.

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"Иной раз вижу и надо бы человека одернуть, отрезвить, но мне это не свойственно. Оттого на суровых с прихожанами настоятелей нередко смотрю с белой завистью", — улыбаясь, говорит священник.

Отец Константин рассказывает, как пришел к вере.

"Как все, через страдания — в детстве заболел, врачи мало чем могли помочь. Родители приняли решение покрестить меня. Стали все дружно ходить в церковь, вникать в смысл христианской православной веры. Будучи подростком помогал священникам готовиться к службе сначала в Крестовоздвиженской церкви, а затем — в Знаменском соборе. Я довольно рано определился с выбором жизненного пути", — рассказывает настоятель.

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После окончания школы Константин Кожуховский поступил в Тобольскую духовную семинарию. В Тобольске встретил супругу Лидию, привез ее в Иркутск. Сейчас в семье растут пятеро детей. Старший 13-летний сын, как и отец когда-то, ходит ранним утром в церковь и помогает в службе митрополиту Вадиму. А младшей дочери всего три месяца.

Отец протоиерея Константина Кожуховского вслед за сыном тоже стал священником.

Всем миром

Храм восстанавливала бригада выходцев из Средней Азии. "Здание ремонтируют строители, приехавшие в Россию из Таджикистана и Узбекистана. Работают на совесть, грех жаловаться", — объясняет настоятель.

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По его словам, по-настоящему верующие люди, и христиане, и мусульмане, и иудеи, и буддисты относятся друг к другу с уважением.

"Ни одна из религий не возвышает одного человека над другим, а наставляет на мирное сосуществование и взаимовыручку", — говорит отец Константин.

Храмовое помещение представляет собой длинное — более 30 метров — строение. По задумке настоятеля, здесь все должно быть грамотно обустроено. У отца Константина уже есть опыт восстановления красивейшего храма Иркутска — церкви Казанской иконы Божией Матери, а также строительства новой деревянной церкви в исправительной колонии №15. Этот опыт сегодня пригодился священнослужителю.

"Денег на стройку уходило много. В основном это пожертвования прихожан, но есть и средства компаний", — поясняет настоятель.

Отец Константин по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима окормляет часовню Благодатное небо в Иркутском аэропорту, освящает самолеты авиакомпании "ИрАэро", которым присваиваются имена православных святых. Зная о стараниях отца Константина на поприще возрождения храма Дмитрия Донского, авиаторы помогли в восстановлении здания.

Первое рождественское богослужение

Отец Константин изначально все основательно распланировал, чтобы в будущем в храме ничего не переделывать. В храме теплые полы, горячее и холодное водоснабжение, системы охраны и пожаротушения, санузел. По замыслу отца Константина, кроме храмовой зоны, где проводятся службы, будут помещения для трапезной, воскресной школы, комната для проживания паломников и отдельная крестильная. В крестильной заложена чаша для купели, где будет теплая вода. Также храм приобрел новые колокола.

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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Хотим успеть подготовить церковь к празднованию Рождества Христова. Все, конечно, сделать не успеем и колокола пока установим на улице. В будущем, когда будут средства, сделаем купол", — говорит настоятель.

Новое здание позволит настоятелю воплотить свои мечты об организации при храме полноценного дополнительного образования. Сейчас при церкви Дмитрия Донского работает центр славянских традиций "Дружина", здесь также проводятся занятия по иконописи, церковной флористике, вышиванию. Вместе с детьми могут заниматься и взрослые, ограничений по возрасту нет. С появлением новых помещений такая работа приобретет иное качество.

Кроме этого, в храме Димитрия Донского находятся частицы мощей святых Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, святого Иоасафа Белгородского, святой блаженной Матроны Московской, святых Дивеевских жен. Ни в одном храме Иркутска больше нет таких святынь.

Отец Константин собирает средства на восстановление храма и сгоревшего церковного имущества, реквизиты для желающих помочь указаны на сайте храма.

Святой благоверный князь Дмитрий Донской (1350-1389) в девять лет стал князем Московским, а в 13 — великим князем Владимирским. Он остался в истории как справедливый и добропорядочный правитель Руси. Его победа над войском хана Мамая в Куликовской битве в 1380 году заложила основу объединения русских земель с центром в Московском княжестве. Князь Дмитрий Донской был причислен к лику святых в 1988 году, в год 1000-летия крещения Руси.

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