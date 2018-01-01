Загадка Ильи Муромца: как легендарный богатырь стал русским святым

Гробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме

Гробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Сергей Стефанов. Первое января — знаменательная дата не только с точки зрения встречи Нового года. Русская православная церковь в этот день чтит память преподобного Илии Муромца Печерского, жившего в XII веке, а в наши дни ставшего небесным покровителем войск РВСН, Дальней авиации и пограничников. В народной памяти Илья Муромец — это прежде всего знаменитый русский богатырь, герой многих былин и сказок. Идет ли речь об одной и той же личности и как былинный герой оказался в церковных святцах — в материале РИА Новости.

Былинный Илья Муромец

Сказания о победителе Соловья-разбойника сложились во времена Киевской Руси. Былины рассказывают о том, что Илья был родом из села Карачарово под Муромом, из простой крестьянской семьи.

С детства он был парализован: "сиднем сидел Илья и не имел в ногах хождения". По преданию, в 33 года его излечили от болезни явившиеся ему "калики перехожие" — святые странники, которые напоили его целебной водой. Они же предсказали Илье, что станет он великим богатырем и "смерть ему в бою не писана". После этого молодец получил "силу великую". В благодарность за чудесное исцеление он выкорчевал дубы и заложил на высоком берегу Оки небольшую деревянную церковь в честь Святой Троицы (сейчас этот храм в центре Карачарово возрождается).

Взяв благословение у родителей на ратные подвиги, Илья Муромец пошел в Киев. Там он попал в дружину киевского князя и охранял границы Руси от многочисленных врагов, не зная поражений. "Илья из Мурома" говорил, что ему "не надо ни серебра, ни золота", что для него одна награда — "Руси служить, от врагов ее оборонять". Поединок богатыря с Соловьем-разбойником аллегорически трактуется как битва христианина с языческой силой, мешающей ему "к обеденке поспеть в стольный Киев-град".

О кончине Ильи Муромца в былинах говорится по-разному: где-то он каменеет вместе с другими богатырями, где-то живой ложится в гроб и остается там навсегда, а где-то уплывает на "соколе-корабле" — и больше о нем нет известий.

Святой Илия Печерский

Илья Муромец жил в XII веке, и достоверных сведений о нем сохранилось очень мало. "Дело было практически 800 лет назад — информация крайне скудная. Это какие-то случайные крупицы, на основании которых строят те или иные гипотезы", — говорит известный церковный миссионер, автор многочисленных книг иеромонах Макарий (Маркиш).

Существующие жития (жизнеописания) Илии Муромца занимают буквально один-два абзаца. Так, церковный календарь на портале Православие.ру рассказывает о том, что преподобный Илия Печерский по прозвищу Чоботок (то есть сапожок) был уроженцем города Мурома, "подвизался" в Киево-Печерской лавре и умер около 1188 года.

Как повествует житие святого Илии, он "скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной церкви: три первые перста — вместе, а два последних — пригнув к ладони". Во времена борьбы со старообрядческим расколом в XVII-XIX веках этот факт из жизнеописания святого служил серьезным доказательством в пользу троеперстного сложения (старообрядцы выступали за двоеперстие).

По преданию, свое прозвище Муромец получил после того, как сумел отбиться одним сапогом от половцев, напавших на его монастырь.

"Синаксарь" (сборник житий), составленный на Афоне, добавляет к этому, что "святой Илия родом из села Карачарова в Муромской земле с юных лет отличался бесстрашием". Поступив на военную службу, он стал "одним из наиболее мужественных и прославленных воинов киевского князя".

В "Синаксаре" также говорится о том, что в Киево-Печерскую лавру Илия удалился после многолетней службы, вел там "святую жизнь затворника" и "преставился в мире". Его чудотворные мощи "пребывают нетленными" в Ближних пещерах лавры.

Канонизирован Илия Муромец был примерно полтысячелетия спустя после своей смерти — в 1643 году его причислили к лику святых вместе с другими киево-печерскими подвижниками. Сейчас он также входит в собор Муромских святых.

А что по документам?

Связан ли герой русского эпоса Илья Муромец с реальным историческим лицом, можно ли говорить о богатыре и о святом Илие как об одной личности? Завкафедрой филологии Московской духовной академии и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы, доктор филологических наук Владимир Кириллин полагает, что "это, собственно говоря, больше вопросы веры, чем знания".

"Мы знаем, что в пещерах в Киеве хранятся мощи Илии Муромца, его место захоронения даже обозначено на старинных схемах. И это все, что известно о нем. Есть такие же основания отождествлять его с былинным Ильей Муромцем, как и различать этих персонажей. Нет никаких документальных подтверждений, что киево-печерский Илья Муромец — тот самый богатырь, о котором идет речь в наших старинных былинах", — сказал РИА Новости Кириллин.

В древнерусских летописях не встречается имя Ильи Муромца. Хотя в "Повести временных лет", как отмечает эксперт, главное внимание уделено деяниям князей и "событиям государственного значения", тем не менее в некоторых случаях рассказывается и о людях незнатного происхождения, выходцах из народа. Однако про Муромца упоминания нет.

Впрочем, какой-то реальный прототип у знаменитого былинного богатыря обязательно должен быть. "В фольклористике есть такое научное представление о том, что за каждой легендой и каждым преданием стоит какая-то дальняя реалия. Но что конкретно собой эта реалия представляла, конечно, сейчас невозможно определить", — признает Владимир Кириллин.

Былины, по его словам, являются "довольно поздней записью": их стали письменно фиксировать только в XIX веке, самое раннее — в конце XVIII, причем речь там идет о событиях очень давних, относящихся еще к эпохе Владимира Святославича — крестителя Руси.

"С того времени, когда происходили события и были как-то творчески переосмыслены в X-XI веках, до момента непосредственной записи текстов прошло еще семь-восемь веков. Конечно, за это время поэтические представления народа о тех дальних событиях сильно преобразились. Народная память все сохраняла, но каждый исполнитель былин не только слепо воспроизводил существующий текст, а в силу каких-то природных дарований мог украшать его и дополнять чем-то новым. Такова фольклорная традиция", — рассказывает Кириллин.

Не отличается стопроцентной исторической достоверностью и агиографический материал — описания жизни святых. По словам иеромонаха Макария (Маркиша), агиография — это прежде всего "благочестивая, душеполезная история", "наставительный текст". В житии, однако, может присутствовать какая-то "реконструкция" событий, не подтверждаемая фактами, или определенная "редактура", "народное творчество", внесенное в историческую канву. А история "сама по себе идет".

Между тем в документальном источнике имя героя Древней Руси впервые упоминается во второй половине XVI века, в описании иностранным послом его гробницы. А в архивах Киево-Печерского монастыря самое раннее найденное свидетельство датируется 1638 годом: в книге одного из лаврских монахов о подвижниках этой обители несколько строк посвящено и Илье Муромцу.

Экспертиза останков

Современные исследования позволили более точно представить облик монаха-богатыря и, возможно, приоткрыли тайну его кончины. В 1988 году экспертизу останков святого провела межведомственная комиссия Минздрава УССР, о чем сообщали СМИ.

Было установлено, что это мужчина крепкого телосложения, ростом 177 сантиметров (для своего времени — значительно выше среднего), в возрасте 40-45 лет. Его останки датированы XII веком. Судмедэксперты выявили также дефекты позвоночника — подтверждение перенесенного в молодости тяжелого заболевания опорно-двигательной системы.

Специалисты также обнаружили рану от копья на руке Ильи Муромца, а также похожую по форме обширную рану в области сердца. Она, предположительно, и стала смертельной. Возможно, защищаясь от врагов, безоружный монах прикрыл грудь рукой, и удар копья пробил руку и сердце.

Известно, что в конце XII века несколько опустошительных набегов на Киевские земли совершили кочевники. Половцы подвергли разорению и Киево-Печерский монастырь. Илья Муромец мог погибнуть во время одного из таких нашествий.

© Фото предоставлено Муромской епархией Русской православной церкви Гробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме © Фото предоставлено Муромской епархией Русской православной церкви Гробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме

Почитание в войсках и в народе

За что насельник обители был канонизирован? В Русской православной церкви на этот вопрос отвечают, что причисление к лику святых — это "не присвоение награды, а констатация факта", когда Церковь "свидетельствует о том, что человек прославился своей святостью".

"Да, для канонизации нужны определенные условия: факты благочестивого почитания, чудес и так далее, — замечает иеромонах Макарий. — Но заметьте: это все практика недавнего времени. А в древности, скажем, когда причисляли к лику святых Николая Чудотворца или Сергия Радонежского? В отношении них не было никакого соборного акта — их святость известна с древности, и она просто засвидетельствована общецерковным почитанием. И в отношении Ильи Муромца нет никакого "знака качества". С древности его почитают вместе с другими киево-печерскими преподобными, и Церковь сохраняет свое наследие".

В России не так много храмов, посвященных этому святому. В 1990-х годах храмы в его честь были построены в самом городе Муроме и в подмосковном поселке Власиха, на территории Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (здесь же действует православный военно-патриотический клуб "Илия Муромец"). А 9 мая 2006 года Ильинский храм был освящен на Белгородчине, недалеко от знаменитой "Прохоровки" — третьего ратного поля России.

На родине Ильи Муромца, в Спасо-Преображенском мужском монастыре города Мурома, находятся и его мощи, точнее, их небольшая часть — кисть левой руки. Гробница со скульптурным образом русского богатыря установлена в отдельном помещении собора с низким потолком и округлыми сводами. К ней, как и к мощам святого Илии в пещерах Киево-Печерского монастыря, по словам классика, "не зарастает народная тропа". Считается, что молитвенное поклонение Илье Муромцу помогает исцелять болезни позвоночника и параличи.