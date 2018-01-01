Загадка Ильи Муромца: как легендарный богатырь стал русским святым

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Сергей Стефанов. Первое января — знаменательная дата не только с точки зрения встречи Нового года. Русская православная церковь в этот день чтит память преподобного Илии Муромца Печерского, жившего в XII веке, а в наши дни ставшего небесным покровителем войск РВСН, Дальней авиации и пограничников. В народной памяти Илья Муромец — это прежде всего знаменитый русский богатырь, герой многих былин и сказок. Идет ли речь об одной и той же личности и как былинный герой оказался в церковных святцах — в материале РИА Новости.
Былинный Илья Муромец
Сказания о победителе Соловья-разбойника сложились во времена Киевской Руси. Былины рассказывают о том, что Илья был родом из села Карачарово под Муромом, из простой крестьянской семьи.
Взяв благословение у родителей на ратные подвиги, Илья Муромец пошел в Киев. Там он попал в дружину киевского князя и охранял границы Руси от многочисленных врагов, не зная поражений. "Илья из Мурома" говорил, что ему "не надо ни серебра, ни золота", что для него одна награда — "Руси служить, от врагов ее оборонять". Поединок богатыря с Соловьем-разбойником аллегорически трактуется как битва христианина с языческой силой, мешающей ему "к обеденке поспеть в стольный Киев-град".
О кончине Ильи Муромца в былинах говорится по-разному: где-то он каменеет вместе с другими богатырями, где-то живой ложится в гроб и остается там навсегда, а где-то уплывает на "соколе-корабле" — и больше о нем нет известий.
Святой Илия Печерский
Илья Муромец жил в XII веке, и достоверных сведений о нем сохранилось очень мало. "Дело было практически 800 лет назад — информация крайне скудная. Это какие-то случайные крупицы, на основании которых строят те или иные гипотезы", — говорит известный церковный миссионер, автор многочисленных книг иеромонах Макарий (Маркиш).
Существующие жития (жизнеописания) Илии Муромца занимают буквально один-два абзаца. Так, церковный календарь на портале Православие.ру рассказывает о том, что преподобный Илия Печерский по прозвищу Чоботок (то есть сапожок) был уроженцем города Мурома, "подвизался" в Киево-Печерской лавре и умер около 1188 года.
По преданию, свое прозвище Муромец получил после того, как сумел отбиться одним сапогом от половцев, напавших на его монастырь.
"Синаксарь" (сборник житий), составленный на Афоне, добавляет к этому, что "святой Илия родом из села Карачарова в Муромской земле с юных лет отличался бесстрашием". Поступив на военную службу, он стал "одним из наиболее мужественных и прославленных воинов киевского князя".
В "Синаксаре" также говорится о том, что в Киево-Печерскую лавру Илия удалился после многолетней службы, вел там "святую жизнь затворника" и "преставился в мире". Его чудотворные мощи "пребывают нетленными" в Ближних пещерах лавры.
Канонизирован Илия Муромец был примерно полтысячелетия спустя после своей смерти — в 1643 году его причислили к лику святых вместе с другими киево-печерскими подвижниками. Сейчас он также входит в собор Муромских святых.
А что по документам?
Связан ли герой русского эпоса Илья Муромец с реальным историческим лицом, можно ли говорить о богатыре и о святом Илие как об одной личности? Завкафедрой филологии Московской духовной академии и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы, доктор филологических наук Владимир Кириллин полагает, что "это, собственно говоря, больше вопросы веры, чем знания".
"Мы знаем, что в пещерах в Киеве хранятся мощи Илии Муромца, его место захоронения даже обозначено на старинных схемах. И это все, что известно о нем. Есть такие же основания отождествлять его с былинным Ильей Муромцем, как и различать этих персонажей. Нет никаких документальных подтверждений, что киево-печерский Илья Муромец — тот самый богатырь, о котором идет речь в наших старинных былинах", — сказал РИА Новости Кириллин.
Впрочем, какой-то реальный прототип у знаменитого былинного богатыря обязательно должен быть. "В фольклористике есть такое научное представление о том, что за каждой легендой и каждым преданием стоит какая-то дальняя реалия. Но что конкретно собой эта реалия представляла, конечно, сейчас невозможно определить", — признает Владимир Кириллин.
Былины, по его словам, являются "довольно поздней записью": их стали письменно фиксировать только в XIX веке, самое раннее — в конце XVIII, причем речь там идет о событиях очень давних, относящихся еще к эпохе Владимира Святославича — крестителя Руси.
"С того времени, когда происходили события и были как-то творчески переосмыслены в X-XI веках, до момента непосредственной записи текстов прошло еще семь-восемь веков. Конечно, за это время поэтические представления народа о тех дальних событиях сильно преобразились. Народная память все сохраняла, но каждый исполнитель былин не только слепо воспроизводил существующий текст, а в силу каких-то природных дарований мог украшать его и дополнять чем-то новым. Такова фольклорная традиция", — рассказывает Кириллин.
Между тем в документальном источнике имя героя Древней Руси впервые упоминается во второй половине XVI века, в описании иностранным послом его гробницы. А в архивах Киево-Печерского монастыря самое раннее найденное свидетельство датируется 1638 годом: в книге одного из лаврских монахов о подвижниках этой обители несколько строк посвящено и Илье Муромцу.
Экспертиза останков
Современные исследования позволили более точно представить облик монаха-богатыря и, возможно, приоткрыли тайну его кончины. В 1988 году экспертизу останков святого провела межведомственная комиссия Минздрава УССР, о чем сообщали СМИ.
Было установлено, что это мужчина крепкого телосложения, ростом 177 сантиметров (для своего времени — значительно выше среднего), в возрасте 40-45 лет. Его останки датированы XII веком. Судмедэксперты выявили также дефекты позвоночника — подтверждение перенесенного в молодости тяжелого заболевания опорно-двигательной системы.
Специалисты также обнаружили рану от копья на руке Ильи Муромца, а также похожую по форме обширную рану в области сердца. Она, предположительно, и стала смертельной. Возможно, защищаясь от врагов, безоружный монах прикрыл грудь рукой, и удар копья пробил руку и сердце.
Известно, что в конце XII века несколько опустошительных набегов на Киевские земли совершили кочевники. Половцы подвергли разорению и Киево-Печерский монастырь. Илья Муромец мог погибнуть во время одного из таких нашествий.
Почитание в войсках и в народе
За что насельник обители был канонизирован? В Русской православной церкви на этот вопрос отвечают, что причисление к лику святых — это "не присвоение награды, а констатация факта", когда Церковь "свидетельствует о том, что человек прославился своей святостью".
"Да, для канонизации нужны определенные условия: факты благочестивого почитания, чудес и так далее, — замечает иеромонах Макарий. — Но заметьте: это все практика недавнего времени. А в древности, скажем, когда причисляли к лику святых Николая Чудотворца или Сергия Радонежского? В отношении них не было никакого соборного акта — их святость известна с древности, и она просто засвидетельствована общецерковным почитанием. И в отношении Ильи Муромца нет никакого "знака качества". С древности его почитают вместе с другими киево-печерскими преподобными, и Церковь сохраняет свое наследие".
На родине Ильи Муромца, в Спасо-Преображенском мужском монастыре города Мурома, находятся и его мощи, точнее, их небольшая часть — кисть левой руки. Гробница со скульптурным образом русского богатыря установлена в отдельном помещении собора с низким потолком и округлыми сводами. К ней, как и к мощам святого Илии в пещерах Киево-Печерского монастыря, по словам классика, "не зарастает народная тропа". Считается, что молитвенное поклонение Илье Муромцу помогает исцелять болезни позвоночника и параличи.