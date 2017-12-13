Дом паломника в Вифлееме помогает местным жителям всех религий

ВИФЛЕЕМ, 13 дек — РИА Новости. Дом паломника в Вифлееме, открытый Русской духовной миссией, помимо размещения паломников оказывает помощь нуждающимся местным жителям вне зависимости от их религии, рассказал в интервью РИА Новости управляющий Домом Юрий Ромашук.

Русская духовная миссия в Иерусалиме, основанная архимандритом Антонином (Капустиным), действует с 1848 года. Из-за запрета на покупку недвижимости иностранцами, действовавшего в Османской империи, архимандриту пришлось прибегнуть к помощи местного араба-христианина Якуба Халеби, который приобретал земельные участки и затем передавал их Русской духовной миссии, рассказал Ромашук.

По его словам, дом паломника принимает гостей с 2003 года. "Наша основная миссия – принимать паломников на Святой Земле", — рассказал управляющий, добавив, что дому помогает Русская духовная миссия, а РФ оказывает помощь в строительстве школ, дорог и культурных центров в Вифлееме.

Ромашук рассказал о том, что РФ организовала обучение выпускников местных школ в российских вузах. "Только из Вифлеема каждый год отправляют 120-150 выпускников 12 класса на обучение в Россию. Конечно, им желательно иметь хорошие оценки. Через пять лет они возвращаются – врачи, инженеры – и помогают своей стране", — рассказал Ромашук.

По его словам, особых проблем в своей деятельности миссия не испытывает, но раньше возникали небольшие трудности с питанием паломников. "Поваров привожу из России. Вы же понимаете: русская еда и арабская – две разные вещи. Паломник приходит — и сразу кислое – лимон и соль — для него это слишком много", — рассказывает управляющий гостиницы.

Он отметил, что со стороны других духовных миссий "конкуренции нет", ибо позиции православной церкви в Вифлееме сильны. "Наша цель религиозная, она есть и будет. Миссия помогает и арабам в нужде, и евреям, и мусульманам – всем помогает", — рассказал Ромашук.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. В воскресенье израильские военные на БТР разгоняли протестующих в палестинском Вифлееме у границы с Израилем.