Дом Романовых надеется на искренность Филарета и преодоление раскола

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Дом Романовых надеется на искренность стремления бывшего митрополита Киевского Филарета к достижению единства православных верующих на Украине и призывает все стороны "избегать крайностей" и проявлять "терпение и деликатность", заявил во вторник в интервью РИА Новости директор Канцелярии Российского Императорского Дома Александр Закатов.

Архиерейский собор Русской православной церкви ранее принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с КП. Позднее па пресс-конференции Филарет сообщил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной Украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ.

Христианский подход — это "презумпция искренности"

Отвечая на вопрос о том, как в Российском Императорском Доме расценивают эти шаги Филарета Денисенко, Александр Закатов заметил, что "христианский подход к деяниям любого человека основан на презумпции его искренности и стремления к добру".

"Глубоко правильно, что Архиерейский Собор не игнорировал обращение бывшего митрополита Киевского Филарета, а пошел по пути диалога и образовал комиссию для ведения переговоров с отпавшими от УПЦ МП. Эту комиссию возглавил постоянный член Священного Синода, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, в нее входят авторитетные иерархи и священнослужители. Таким образом, отношение к инициативе, исходящей от главы неканонического "Киевского патриархата", проявлено весьма серьезное", — сказал Закатов.

По его словам, сейчас "нужно молиться об исцелении раскола и надеяться, что бывший митрополит Филарет написал свое письмо не с демагогическими и чисто политическими целями, а действительно желая вернуться в лоно Церкви и достичь единства православных верующих на Украине".

"Конечно, следует ожидать, что противниками церковного мира будет также проявлена большая активность. Необходимо анализировать происходящее с мудростью и осторожностью, отделяя официальные заявления от эпатажных выходок и злонамеренных провокаций. И с нашей стороны, когда мы защищаем каноническое устройство и единство Церкви и отстаиваем правду, важно избегать крайностей. Недопустимо стремиться унизить тех, кто еще во многом далек от нас, но уже хотя бы задумался о возможности исправления", — отметил собеседник агентства.

По словам представителя Дома Романовых, цель православных верующих – "не в самоутверждении и не в горделивом торжестве над поверженными противниками, а в максимальном содействии спасению душ".

"Сделать все возможное, чтобы не оттолкнуть этих людей"

"Великая княгиня Мария Владимировна, — продолжил Закатов, — обращает внимание и на такое явление: в момент, когда происходит какой-то мирской конфликт или церковный раскол, его стороны, пусть и с разных позиций, но понимают его причины и действуют осознанно. Но когда у распри или раскола появляется многолетняя история, когда к ним присоединяются представители следующих поколений, они часто уже не помнят и не знают, "с чего всё началось".

По словам Закатова, такие люди "субъективно, для самих себя", не осознают, что участвуют в расколе, но они "живут в плену тех мифов, которые навязали им зачинатели конфликта, которые потом обросли следующими мифами".

"Эти люди заслуживают особенного сочувствия, ибо они становятся заложниками чужих грехов и заблуждений. Нужно с терпением и деликатностью сделать всё возможное, чтобы не оттолкнуть этих людей, а объяснить им, в чем состоит неправота раскола, каковы его истоки, к каким страшным последствиям он ведёт", — сказал собеседник агентства.

Глава Дома Романовых, добавил он, "абсолютно уверена, что со стороны Русской православной церкви и канонической Украинской православной церкви будет явлен самый доброжелательный, искренний и честный подход к данной проблеме". В Российском Императорском Доме также призывают всех стремящихся к преодолению украинского раскола "ориентироваться на позицию комиссии во главе с митрополитом Иларионом, всемерно укреплять её авторитет в общественном сознании и не допускать поступков и заявлений, противоречащих выверенному направлению её деятельности".

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

Полный текст интервью с Александром Закатовым читайте на сайте www.ria.ru после 16.00.