Музей древнерусской культуры им. Андрея Рублева станет в два раза больше

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение об увеличении в два раза площади Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Принято решение о передаче музею близлежащей территории площадью четыре тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это позволит увеличить площадь музея более чем в два раза.

Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 году святителем Алексием Московским, первым его игуменом стал преподобный Андроник, ученик Сергия Радонежского. У стен обители были захоронены воины, павшие в Куликовской битве, в других сражениях, представители известных дворянских родов. В годы советской власти монастырский некрополь был разорен. Сейчас в монастыре находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, также здесь зарегистрирована местная религиозная организация — приход храма Спаса Нерукотворного.

В начале марта директор музея Михаил Миндлин представил профессиональному сообществу концепцию развития музея, после чего было принято решение создать рабочую группу по ее доработке. В конце марта первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил журналистам, что Министерство культуры планирует доработать в течение апреля концепцию развития музея.