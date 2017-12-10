В Латвии сгорела деревянная церковь 18 века

РИГА, 10 дек – РИА Новости. Деревянная церковь 18 века сгорела в ночь на воскресенье в Сигули Царникавского края Латвии, сообщает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы.
В ведомстве уточнили, что никто не пострадал, обстоятельства пожара расследуют компетентные органы.
Церковь планировалось открыть для богослужений в 2018 году, а в этом году собирались пожертвования на четвертый этап ее реконструкции, которая финансировалась также из фондов ЕС. На начало декабря работы были почти завершены.
Лютеранская церковь в Сигули, построенная в 1729 году, является единственной сохранившейся на Видземском побережье (Видземе – район Латвии) деревянной церковью.
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