Папа Франциск призвал к построению мира без ядерного оружия

ВАТИКАН, 10 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал к построению мира без ядерного оружия и активному противодействию климатическим изменениям.

Обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик отметил, что сегодня Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) будет вручена Нобелевская премия мира за 2017 год.

"Это признание совпадает с Днем прав человека ООН, и этот подчеркивает тесную связь между правами человека и ядерным разоружением. На самом деле предпринимать усилия по защите достоинства всех людей, в особенности, наиболее слабых, означает также с решимостью работать для создания мира без ядерного оружия", — заявил он.

Франциск также напомнил, что во вторник в Париже открывается международный саммит по климату.

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"Через два года после подписания Парижского соглашения по климату имеется в виду обновить обязательства по его выполнению и закрепить стратегию для противодействия вызывающему озабоченность феномену климатических изменений. Искренне желаю, чтобы этот саммит так же, как и другие инициативы, идущие в этом направлении, способствовали ясному осознанию необходимости принять действительно эффективные решения для противодействия климатическим изменениям и одновременно для борьбы с бедностью и продвижения полноценного человеческого развития", — подчеркнул папа Франциск.