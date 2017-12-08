Полиция Израиля не стала вводить ограничений на молитвы в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек — РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что несет службу в Иерусалиме в штатном режиме и не вводит ограничений на доступ мусульман на большие пятничные молитвы в мечетях Храмовой горы, которая в прошлом не раз становилась эпицентром арабских беспорядков.

Политические лидеры палестинцев призывают своих последователей к массовым акциям протеста против решения США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство.

"В Иерусалиме действует штатный режим, который подразумевает практически постоянную готовность к определенным событиям. Если вдруг что-то произойдет, то мы готовы", — сказал РИА Новости официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман.

На вопрос, не стягиваются ли в город подкрепления из других районов страны, он ответил: "Обычные силы полиции, ничего нет такого". "Усиленное присутствие полиции в Иерусалиме всегда есть. Всегда. Каких-то изменений на данный момент нет", — добавил офицер.

В прошлом в ситуациях, признаваемых взрывоопасными, полиция вводила возрастные и гендерные ограничения на доступ мусульман на Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

"Нет никаких ограничений. Никаких ограничений вообще", — сказал собеседник агентства.