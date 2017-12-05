Патриарх Александрийский и всей Африки прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прибыл с визитом в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова.

Отмечается, что патриарх Феодор II прибыл в Северную столицу после участия в Архиерейском соборе Русской православной церкви.

Вице-губернатор Говорунов, приветствуя высокого гостя, отметил, что встречи в Петербурге послужат делу укрепления мира, защиты христианских и общечеловеческих ценностей.

"Я очень рад спустя 30 лет вновь приехать в Санкт-Петербург — великий город. Я хотел бы передать привет и благословение африканского континента", — сказал патриарх Феодор II, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в Африке православие исповедуют в 54 странах. Православная церковь ведет свою миссионерскую деятельность в тысяче школ и больниц.

Визит Патриарха Александрийского и всей Африки в Петербург пройдет с 5 по 7 декабря.

Шестого декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, предстоятель Александрийской православной церкви возглавит праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Он также посетит Казанский кафедральный собор, храм Воскресения Христова "Спас-на-Крови", Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Николаевский Кронштадтский Морской собор, мемориальную квартиру святого праведного Иоанна Кронштадтского, Иоанновский ставропигиальный монастырь и часовню святой блаженной Ксении Петербургской.