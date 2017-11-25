ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Православные верующие Вашингтона отметили в пятницу 35 лет со дня прославления Монреальской Иверской иконы Божией Матери, ставшей одной из главных святынь Русского зарубежья.

Литургия, посвященная этому событию, была отслужена в русском храме святого Иоанна Предтечи.

Монреальская икона начала мироточить 24 ноября 1982 года в Монреале в доме православного чилийца Иосифа Муньоса-Кортеса. В течение 15 лет она источала миро почти непрерывно.

Брат Иосиф был убит 31 октября 1997 года в Афинах, тогда же исчезла икона. Предположительно, за день до гибели он передал ее друзьям. Верующие считают, что икона вернулась на Афон, где она была написана.

Храм святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне стал первым за пределами Канады, куда в 1982 году была привезена Монреальская икона.

Выступая в нем в пятницу с проповедью, епископ Манхэттенский Николай (Ольховский) назвал Монреальский список Иверской иконы особым. "Многие из нас хорошо помнят эту дивную икону. Это чудо Божие", — сказал он.

Литургия, собравшая, несмотря на будний день, много людей, прошла в присутствии еще одного чудотворного образа — Курской Коренной иконы Божией Матери, которая является путеводительницей Русского зарубежья.

Как сказал владыка Николай, эта икона "уже почти 100 лет окормляет Русское зарубежье и весь православный мир". Он отметил, что Курская икона, которая хранится в Нью-Йорке, "постоянно находится в разъездах".

По его словам, в этом году Курская икона побывала в храмах Германской, Великобританской и Восточно-Американской епархий Русской Зарубежной Церкви. В сентябре она по традиции посетила Курск. "Десятки тысяч людей на Курской земле пришли поклониться этой великой святыне", — рассказал владыка.