МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Активисты общероссийского общественного движения "За жизнь" во вторник доставили к администрации президента более ста коробок с миллионом подписей за запрет абортов, однако сотрудники администрации смогли принять лишь три из них.

"Мы привезли к зданию администрации около 200 коробок, но приняли только три. Как нам объяснили, в организации не хватает людей, чтобы разом оформить все подписные листы. Поэтому будем привозить не более трех коробок каждый день", — рассказал РИА Новости один из активистов, принявших участие в акции.

Участники движения "За жизнь" выстроились в живую очередь у выхода из метро "Китай-город". В руках у каждого было по коробке с подписями, собранными во всех 85 регионах страны. На каждой коробке указано название региона, где собраны подписи. Все коробки оформлены детскими рисунками.

Также во вторник пройдут акции возле посольств стран с наиболее жесткой законодательной позицией в вопросе абортов в поддержку их политики. Цель акции — убедить власти и общество в том, что убийство человека по признакам эмбрионального или плодного возраста не может быть оправдано никакими целями.

Передача подписей администрации президента приурочена к датам легализации искусственных абортов. Аборты были легализованы в России 97 лет назад, 18 ноября 1920 года. После частичного запрета абортов в 1936 году их повторная легализация последовала в 1955 году, также в ноябре — 23 числа.