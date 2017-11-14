Необходимости в созыве Поместного собора в России нет, считают в РПЦ

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Основанием для созыва Поместного собора – высшего органа церковной власти – может являться какое-либо исключительное событие в жизни Русской православной церкви, заявил во вторник секретарь синодальной комиссии по канонизации святых, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Владимир Воробьев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной столетию Поместного собора периода революции.

В последний раз Поместный собор собирался в январе 2009 года для выборов нового предстоятеля в связи со смертью патриарха Алексия II. Некоторые околоцерковные СМИ периодически поднимают вопрос о необходимости созыва по разным поводам нового Поместного собора с участием архиереев, священников и мирян.

"Поместный собор в последнее время собирается в особо важные моменты, такими моментами является избрание нового патриарха. В случае кончины патриарха избирается новый патриарх — тогда собирается Поместный собор. А во время правления действующего патриарха собираются Архиерейские соборы. В силу того, что у нас количество архиереев очень сильно увеличилось, это делает Архиерейский собор очень представительным и авторитетным", — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о возможных предпосылках для созыва нового Поместного собора.

Согласно нынешнему уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный Синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами.

Говоря об итогах деятельности Поместного собора 1917-1918 годов, старший научный сотрудник Центра истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН, доцент Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Алексей Беглов отметил, что этот исторический Собор, восстановивший в России патриаршество, также восстанавливал и соборность, и об этом прямо говорилось в его документах.

"То есть, высшей властью является Поместный собор, периодически созываемый в составе епископов, клириков и мирян. Восстанавливается патриаршество, патриарх возглавляет высшее церковное управление и патриарх подотчетен Собору. Таким образом, Собор мыслил патриаршество и соборность как нераздельные принципы", — сказал Беглов.

Предложения Собора 1917 года относительно будущих Соборов

Известный церковный историк, преподаватель Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин уточнил, что Собор 1917-1918 годов не успел принять документа, который бы четко регламентировал порядок созыва Соборов. Однако в то же время им "подразумевалось существование соборов широкого состава, которые стали называть Поместными соборами", и он "исходил из идеи, что соборы будут впредь созывать раз в три года".

В частности, соборяне делили тогда все будущие церковные соборы на две категории: периодические соборы и соборы, созываемые по определенному случаю. Периодические соборы подразделялись на "соборы трехлетнего цикла" и "соборы девятилетнего цикла".

"Предполагалось, что каждые три года основную делегацию, которая прибудет на Собор, будет формировать не епархия, а церковные округа, то есть несколько епархий. То есть, это будет более компактный и более мобильный Собор, но он тоже будет состоять из епископов, клириков и мирян. А каждые девять лет – это будет уже более широкий состав этого Собора, когда основную соборную делегацию будет формировать каждая епархия. Она будет все равно меньше, чем та, что прибыла на собор 1917-18 годов, но все равно это будет епархиальная делегация, в составе епископов, клириков и мирян", — пояснил Беглов.

Главной функцией "трехлетних" и "девятилетних" периодических соборов должно было стать переизбрание органов высшего церковного управления — Священного Синода и Высшего церковного совета, члены которых, за редким исключением, избирались бы и ротировались Соборами.

Соборами, созываемыми "по определенному поводу", по мысли участников Собора 1917-1918 годов, должны были стать Избирательный собор и Судебный собор.

"Избирательный собор должен был собираться для избрания патриарха, и его главное отличие от других периодических соборов – это расширенное присутствие представителей Московской епархии, то есть, той епархии, которой патриарх управляет непосредственно. <…> Судебный собор должен был собираться только в составе архиереев, и у него была единственная функция – это функция суда над патриархом. Если бы вдруг такое чрезвычайное событие, как необходимость осуществлять церковный суд над патриархом, возникло бы в истории Русской церкви. Все остальные соборы должны были быть, скажем так, смешанного состава – в составе епископов, клириков и мирян", — сказал Беглов.

Поместный собор Православной российской церкви проходил в Москве в три сессии с 28 августа (по новому стилю) 1917 года по 20 сентября 1918 года. Это был первый всероссийский церковный собор начиная с XVIII века, его важнейшим решением стало восстановление патриаршества, положившее конец синодальному периоду в истории Русской церкви.

Решения последующих Соборов и современность

Однако не все предложения и идеи прошедшего в период революционных потрясений Поместного собора воплотились в итоге в жизнь. Так, Поместный собор 1945 года принял положение об управлении Русской церковью, в соответствии с которым, по выражению Цыпина, существует "два вида соборов – Архиерейский узкого и Поместный широкого составов".

Таким образом, Архиерейские соборы – это, как отметил церковный историк, "институт, сложившийся в послевоенные годы". При этом если положение 1945 года не регламентировало сроки созыва Соборов, то в уставе 1987 года Архиерейские соборы предусматривалось созывать раз в два года, а Поместные — раз в пять лет.

"Устав 2000-го года и ныне действующий устав 2013 года не исходят из регулярности в созыве Поместного собора, а для Архиерейских соборов указан трехлетний период", — добавил Цыпин.

Заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ священник Александр Щелкачев в завершение обратил внимание участников брифинга на то, что "иерархия отнюдь не пытается воспрепятствовать широкому участию мирян в церковной жизни – она стремится к их воцерковлению".

"Но сейчас ситуация такая, что громадное большинство мирян появляется в церкви один раз при крещении, и даже не всегда второй раз при отпевании – отпевание совершается заочно. Поэтому осуществить такое воцерковление этой части (мирян – ред.) – это, по-моему, заветное желание иерархии, и очень и очень трудная задача. Дай Бог, чтобы она осуществилась", — заключил Щелкачев.