В Мордовию из Италии привезут частицу мощей Николая Чудотворца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Ковчег с частью мощей Николая Угодника, который почитается в России как покровитель сирот, моряков, путешественников и невинно осужденных, снова привезут в Россию, 9 ноября из итальянского Барии святыню доставят в город Краснослободск в Мордовии, сообщает Краснослободская и Темниковская епархия.

Торжественная встреча ковчега с частицей мощей запланирована в церкви Успения Божьей Матери (нижнем храме) Краснослободска.

"Поклониться святыне можно до 18 ноября. В будние дни возле ковчега будет служиться молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, часть мощей которого взята от честных мощей этого святого, почивавших под спудом в крипте базилики итальянского Бари с 1087 года", — говорится в сообщении.

Мощи Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет вывезли из города Бари в Россию. В Москву святыня прибыла 21 мая, где находилась в храме Христа Спасителя. Спустя 52 дня – 13 июля – мощи перенесли в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. За все время нахождения мощей в России им поклонились почти 2,5 миллиона паломников. Потом святыню вернули в Италию.