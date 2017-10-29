В США почтили память хранителя чудотворной иконы Божией Матери

ДЖОРДАНВИЛЛЬ (штат Нью-Йорк), 29 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Годовщину гибели хранителя чудотворной Монреальской Иверской иконы Божией Матери Иосифа Муньоса-Кортеса отметила в субботу Русская зарубежная церковь.

Сотни верующих из разных городов США и Канады собрались в главном монастыре Русского зарубежья — Свято-Троицкий обители в Джорданвилле на севере штата Нью-Йорк.

На монастырском кладбище, где похоронен убитый 20 лет назад в Афинах брат Иосиф, как называют его православные, были отслужены панихида и акафист. На могиле Муньоса-Кортеса верующие поставили десятки свечей, которые горели в течение нескольких часов.

Все службы проходили в присутствии одной из главных святынь Русского зарубежья — Гавайской Иверской иконы Божией Матери.

Среди молившихся была и сестра Иосифа Муньоса-Кортеса — Анджела Муньос-Кортес. В интервью РИА Новости она рассказала, что в октябре 1982 года стала свидетельницей того, как в доме ее брата начала мироточить икона Божией Матери.

"Я видела, как из иконы истекало миро. Это произошло ночью, и Иосиф проснулся от сильного запаха. Он не знал, что это было", — рассказала Анджела.

По ее словам, Иосиф подумал, что друг, который жил у него в тот момент, пользуется каким-то одеколоном. Потом он увидел маслянистые пятна на иконе и подумал, что друг небрежно налил на нее масло. "Иосиф вытер икону, но вскоре пятна появились вновь. Тогда он понял, что это миро", — рассказала сестра.

Анджела добавила, что ее брат, 15 лет возивший по приходам в разных странах мира икону, ставшую одной из главных святынь Русского зарубежья, очень любил людей. По ее словам, "он был открыт для всех и старался помочь каждому".

Иосиф Муньос-Кортес — чилиец, в юности принявший православие в русском храме в Сантьяго. В 1982 году монахи на Афоне подарили ему Иверскую икону Божией Матери, которая через несколько месяцев начала источать миро и мироточила почти непрерывно 15 лет.

Брат Иосиф был зверски убит 31 октября 1997 года в Афинах, тогда же исчезла икона. Предположительно, за день до гибели он передал ее друзьям. Верующие считают, что икона вернулась на Афон.

В Восточной-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви создана комиссия по сбору документов для каконизации брата Иосифа

Спустя десять лет после исчезновения Монреальской иконы — в 2007 году на Гавайях замироточила ее уменьшенная копия — Гавайская Иверская икона Божией Матери, которая источает миро по сей день. Верующие считают, что таким образом Монреальский образ вернулся к ним.-0-