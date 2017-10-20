Шойгу передал патриарху Сербскому икону для храма святого Саввы в Белграде

БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу передал икону, написанную Студией военных художников имени Грекова, в дар Храму святого Саввы в Белграде.

"Сюда вложено много сердца и души. Хотел бы, чтобы частичка нашего сердца, нашей души также была здесь ", — сказал Шойгу, вручая дар патриарху Сербскому Иринею.

Патриарх рассказал министру, что главный престол этого храма Сербской православной церкви освящён в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии — Святого Саввы (1175-1236). Это один из самых крупных православных храмов в мире, он вмещает около 10 тысяч верующих. Сооружён на месте, где по приказу османского великого визиря Синан-паши, чтобы сломить дух сербов после очередного восстания, в 1594 году были сожжены мощи самого великого из сербских святых — святого Саввы.

Строительство началось в 1894 году — в 300-летнюю годовщину скорбного события. После нескольких десятилетий планирования и многочисленных конкурсов фактическое возведение здания началось только в 1935 году. В период до 1939 года были возведены стены высотой 12 метров.

Вторая мировая война прервала строительные работы, которые были возобновлены лишь в мае 1986 года, когда власти разрешили продолжать строительство храма. Купол был завершён в 1989 году.

В 2004 году состоялось официальное открытие всё ещё не полностью законченного храма. В марте 2008 года был освящён придел собора в честь святых мучеников Ермила и Стратоника.

По поручению президента РФ Владимира Путина, с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма. Финансирование осуществляется за счёт внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии.

Завершить оформление купола планируется к концу 2017 года. Срок окончания основных работ в храме — январь 2019 года, когда будет отмечаться 800-летие автокефалии Сербской православной церкви.

Шойгу находится в Сербии с официальным визитом. В первой половине дня он провёл переговоры с министром обороны Сербии Александром Вулиным, принял участие в параде, посвящённом 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, церемонии передачи истребителей МиГ-29 сербской армии. Шесть самолётов МиГ-29 были доставлены из России в Сербию в начале октября.

Перед посещением храма глава российского военного ведомства отдал дань памяти павшим воинам, возложив венки к мемориалу "Освободителям Белграда" и обелиску "Советскому солдату-освободителю".