Рахмон: безопасность в арабских странах - залог стабильного исламского мира

ДУШАНБЕ, 16 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал безопасность в арабских странах ключевым фактором стабильности во всем мусульманском мире и призвал к сплоченности в регионе.

"Безопасность в арабских странах является ключевым фактором стабильности в мусульманском мире", — сказал он, открывая в Душанбе второй форум Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном.

По его словам, Таджикистан еще в 90-годах прошлого столетия пережил события, происходящие сейчас в Сирии, Йемене, Афганистане. "В гражданской войне, длившейся в Таджикистане более пяти лет, жертвами стали более 150 тысяч человек. Это была война, навязанная нам извне, так как некоторые государства хотели превратить Таджикистан в исламское государство", — заявил президент.

Рахмон считает, что все разногласия должны разрешаться путем переговоров, дипломатическими методами. "Мы (исламский мир — ред.) должны быть сплочены и поддерживать друг друга не только политико-экономически, но и технологически", — сказал глава Таджикистана.

По его словам, "многие страны арабского мира, которые держат триллионы долларов в западных странах, могли бы направить хотя бы 5-10% от этой суммы на поддержку развивающихся мусульманских стран, например, Центральной Азии, в частности в Таджикистан, в которых большая часть населения — мусульмане". "Эта помощь должна быть бескорыстной", — отметил президент.

В форуме принимают участие представители 22 государств, входящие в Лигу арабских государств, пяти стран Центральной Азии и Азербайджана – более 100 человек. В ходе душанбинского форума будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием экономического сотрудничества, партнерства, содействия в улучшении и развитии отношений между арабскими странами и государствами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой, а также вопросы поддержания мира и стабильности в регионе. Первый форум состоялся в мае 2014 года в Эр-Рияде.