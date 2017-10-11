Приезд Эрдогана вызвал ажиотаж среди сербских мусульман

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Славяне-мусульмане юго-западной Сербии массово и воодушевленно встретили в городе Нови-Пазар президента Турции Тайипа Эрдогана и главу Сербии Александра Вучича, причем сербский президент отметил, что турецкого лидера ждали с большей радостью, чем его самого, передает информагентство Танюг.

Город Нови-Пазар на юго-западе Сербии вблизи административной линии с Косово и Метохией и границы с Черногорией является неформальным центром региона, который местные бошняки (славяне-мусульмане) называют Санджак. Компактно населяющее его и соседние муниципалитеты Сьеница, Тутин, Приеполе, Нова-Варош мусульмане уклонились от последних переписей населения, их число примерно оценивается в 250-300 тысяч человек.

Накануне визита Нови-Пазар был украшен многочисленными красными транспарантами с изображением Эрдогана и приветствиями на турецком языке, а также флагами Турции, Сербии и символикой Санджака. Ночью триста местных таксистов устроили проезд по городу с флагами. В среду президентов Турции и Сербии встречала воодушевленная праздничная толпа. Многие были одеты в шарфы и шапки с турецкой символикой, держали турецкие флажки и скандировали приветствия.

"Знаю, что и наполовину не буду встречен так, как президент Турции, но у меня достаточно храбрости и чистой совести, чтобы сказать вам, что работал и работаю в ваших интересах и в интересах всех граждан Сербии", — цитирует агентство обращение Вучича к местным жителям.

"Наше дело – строить дороги, больницы, детсады и школы, что мы и продолжим делать, и нет ничего важнее этого", — отметил сербский президент.

В рамках визита в Нови-Пазар главы государств проводят совещание по вопросам сотрудничества и инфраструктуры с главами муниципалитетов округа, также запланировано подписание документа о сотрудничестве между ново-пазарскими властями и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA).