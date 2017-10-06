ИППО увидело политическую подоплеку в заявлениях о гробнице святого Николая

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Императорском православном палестинском обществе (ИППО) считают "вбросом" с, возможно, "политической подоплекой" заявления об обнаружении в турецком городе Демре гробницы святителя Николая Чудотворца.

Как заявил ранее РИА Новости глава департамента охраны памятников администрации провинции Анталья Джемиль Карабайрам, турецкие археологи обнаружили в церкви святого Николая подземное помещение, где могли быть захоронены останки святителя. Он отметил, что "археологи считают вполне вероятным, что это и есть его настоящая гробница".

"Мне кажется, тут и политический подтекст, — в свете и того, что произошло на Кубе (в 2016 году – ред.), когда встретились патриарх Кирилл и папа Римский и договорились о защите христиан. И когда мощи святителя Николая пребывали здесь, в России, столько людей им поклонились. Мне кажется, что здесь какой-то вброс", — заявила в пятницу журналистам зампредседателя ИППО Елена Агапова в кулуарах заседания Комитета представителей поместных православных церквей при Евросоюзе.

В свою очередь заместитель руководителя представительства ИППО в Бари, где находятся мощи святителя, Олег Блюдов считает, что сам факт 900-летнего присутствия мощей святителя Николая в итальянском городе говорит сам за себя.

"Посмотрите: с одной стороны – вброшенная непроверенная информация, с другой — миллионы паломников каждый год. Мощи мироточат, сотни и тысячи людей, огромное количество людей, у мощей святителя Николая излечились, получили просимое. Это то, что трудно оспаривать", — сказал он.

По мнению представителей ИППО, речь идет о "сенсации, под которой чувствуется подоплека, какая-то конъюнктура".

Святитель Николай, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Он жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. В конце мая этого года мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет вывезли из Бари в Россию. За все время нахождения мощей в Москве и Санкт-Петербурге им поклонились почти 2,5 миллиона паломников.