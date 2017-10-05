Гробница Николая Чудотворца, предположительно, найдена в Турции

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Археологи обнаружили в церкви святого Николая в турецком городе Демре подземное помещение, где могли быть захоронены останки святителя, заявил РИА Новости глава департамента охраны памятников администрации провинции Анталья Джемиль Карабайрам.

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых христианских святых. Он жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание говорит о многочисленных чудесах, совершенных святителем, и его необычайном милосердии.

"Под восточной частью церкви святого Николая в Демре найдено помещение. Рентгеновская томография показала, что там в совершенно нетронутом состоянии с IV века находится некая конструкция с арочными перекрытиями размером 80 квадратных метров. Особенно важно, что она не повреждена, туда никто не входил за прошедшие века. Это очень волнующее событие. Когда мы закончим наше исследование, то надеемся, что нам удастся открыть миру нечто особенное, касающееся святого Николая. Археологи считают вполне вероятным, что это и есть его настоящая гробница", — сказал собеседник агентства.

По его словам, экспертиза ДНК вывезенных в Италию в XI веке останков, которые, как утверждается, принадлежат святому Николаю, не проводилась, поэтому вопрос об их подлинности остается открытым.

"Открытие, которое может произойти, вызовет большой резонанс в мире. Возможно, станет наконец понятно, кому принадлежат останки, находящиеся сейчас в итальянском Бари. Пока в обнаруженное под землей помещение мы не можем проникнуть, потому что оно закрыто каменной плитой с мозаикой, её нельзя разрушать, поэтому мы сейчас рассматриваем вариант подобраться к этому помещению с другой стороны", — заявил Карабайрам.

Он отметил, что находка должна заинтересовать российских туристов, многие из которых посещают церковь святого Николая в Демре. "Мы можем обнаружить в этом помещении не только останки, но и многое другое, относящееся к IV веку и непосредственно к святому Николаю", — добавил собеседник агентства.