Гробница Николая Чудотворца, предположительно, найдена в Турции

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Археологи обнаружили в церкви святого Николая в турецком городе Демре подземное помещение, где могли быть захоронены останки святителя, заявил РИА Новости глава департамента охраны памятников администрации провинции Анталья Джемиль Карабайрам.
Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых христианских святых. Он жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание говорит о многочисленных чудесах, совершенных святителем, и его необычайном милосердии.
По его словам, экспертиза ДНК вывезенных в Италию в XI веке останков, которые, как утверждается, принадлежат святому Николаю, не проводилась, поэтому вопрос об их подлинности остается открытым.
"Открытие, которое может произойти, вызовет большой резонанс в мире. Возможно, станет наконец понятно, кому принадлежат останки, находящиеся сейчас в итальянском Бари. Пока в обнаруженное под землей помещение мы не можем проникнуть, потому что оно закрыто каменной плитой с мозаикой, её нельзя разрушать, поэтому мы сейчас рассматриваем вариант подобраться к этому помещению с другой стороны", — заявил Карабайрам.
Он отметил, что находка должна заинтересовать российских туристов, многие из которых посещают церковь святого Николая в Демре. "Мы можем обнаружить в этом помещении не только останки, но и многое другое, относящееся к IV веку и непосредственно к святому Николаю", — добавил собеседник агентства.