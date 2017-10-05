"Православный" экстремизм: кто в ответе за религиозных активистов

Православное общественное движение "Божья воля" сменило лидера, изгнав Дмитрия Цорионова по прозвищу Энтео. Причина — его дружба и совместные акции с участницей скандально известной панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной. Бразды правления организацией взяла на себя Людмила Есипенко, главная фигурантка дела о погроме в Манеже. И тут же обвинила бывшего соратника в дружбе с "нераскаянными богохульниками", святотатстве и клевете.
Такая смена руководства в "Божьей воле" у многих вызывает опасения, что движение еще больше радикализуется, так как именно Есипенко до сих пор выполняла всю "работу" на хулиганских акциях. При этом ее кредо — все, что не нравится ей и ее единомышленникам, подлежит уничтожению и запрету.
О том, каковы сегодня перспективы организаций, которых в народе окрестили "православными экстремистами", — в материале РИА Новости.
"Православные активисты" до Pussy Riot
Но настоящий бум движений православных активистов начался со скандала вокруг "панк-молебна" группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Именно тогда СМИ запестрели новостями об акциях "Божьей воля" Дмитрия Цорионова и "Сорока сороков", лидером которых стал Андрей Кормухин.
Хулиганство хулиганству рознь?
И хотя после массовых выступлений местных жителей против появления храма в парковой зоне официальные представители Русской православной церкви заявили о готовности рассмотреть альтернативные площадки для строительства, активисты из "Сорока сороков" еще долго не уходили из парка. Порой доходило до драк с противниками возведения храма. В итоге на месте противостояния в "Торфянке" остался лишь православный крест, а власти и РПЦ после личного вмешательства патриарха рассматривают возможность строительства храма неподалеку, в Анадырском проезде.
После этого о движении "Сорок сороков" снова заговорили только в связи с протестами против фильма "Матильда". Участники именно этой организации смогли объединить несколько десятков других православных движений, включая Союз православных хоругвеносцев, и провести по всей стране многотысячные акции за запрет картины. Правда, без нарушения действующего законодательства.
"Враги православия"
Того же мнения придерживаются представители Русской православной церкви. Проблема в том, что, как констатирует проректор по международной работе ПСТГУ протоиерей Георгий Ореханов, сегодня механизмов воздействия на "православных активистов" практически нет ни у Церкви, ни у правоохранительных органов.
"К сожалению, сегодня в Русской православной церкви появляются люди, которые имеют нахальство выступать от ее имени с самыми скандальными и совершенно сумасшедшими заявлениями. Своими выступлениями они наносят репутационный вред Церкви, особенно в молодежной среде", — считает священнослужитель.
Но, по его словам, у "Церкви нет юридических способов воздействовать" на них. "Если бы такие хулиганства имели место в XIX веке, это могло бы привести к каким-то довольно суровым прещениям. Но тогда Церковь была государственной, частью системы, поэтому это было проще. Отлучить Энтео от Церкви невозможно. Его духовник может его от причастия отлучить на какое-то время за его выходки, но это все", — подчеркнул Ореханов.
Церкви остается только вести разъяснительную работу, поскольку она не должна и не может отвечать за то, что творят "православные активисты", убежден Ореханов.
Ностальгия по беспределу
А вот на своей странице "ВКонтакте" Дмитрий Цорионов откровенно ностальгирует по тем временам, когда он с единомышленниками ворвался в школу-мастерскую Сергея Браткова. Они "сорвали все плакаты" (анонсирующие выставку студентов) с изображением распятой лягушки и "применили спецсредство" — какой-то зловонный газ.
"Того, кто вел себя некультурно по отношению к нам и больше всех говорил о своих правах, смирили братским подзатыльником. В помещении еще неделю нельзя было находиться, так как их грех смердел", — пишет активист.
И при этом, по его словам, что все, что они тогда делали, расценивалось максимум как мелкое хулиганство.
Впрочем, как заметил один из друзей Дмитрия, сегодня, скорее всего, религиозные активисты уже не смогут так легко отделаться, если опять возьмутся за старое.