РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Православный" экстремизм: кто в ответе за религиозных активистов

08:0005.10.2017
(обновлено: 08:06 05.10.2017)
0750
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) на митинге оппозиции на Болотной площади в МосквеСотрудники полиции задерживают православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) на митинге оппозиции на Болотной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мария Шустрова

Православное общественное движение "Божья воля" сменило лидера, изгнав Дмитрия Цорионова по прозвищу Энтео. Причина его дружба и совместные акции с участницей скандально известной панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной. Бразды правления организацией взяла на себя Людмила Есипенко, главная фигурантка дела о погроме в Манеже. И тут же  обвинила бывшего соратника в дружбе с "нераскаянными богохульниками", святотатстве и клевете.

Такая смена руководства в "Божьей воле" у многих вызывает опасения, что движение еще больше радикализуется, так как именно Есипенко до сих пор выполняла всю "работу" на хулиганских акциях. При этом ее кредо все, что не нравится ей и ее единомышленникам, подлежит уничтожению и запрету.

О том, каковы сегодня перспективы организаций, которых в народе окрестили "православными экстремистами", — в материале РИА Новости.

"Православные активисты" до Pussy Riot

Сотрудники полиции задерживают православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) на митинге оппозиции на Болотной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Энтео подрывает статус православия, заявили в Общественной палате
Православные общественные движения появились в России еще в 80-е годы. Одно из первых национально-патриотический фронт "Память", запомнившийся своим нарочитым антисемитизмом. Но настоящим законодателем моды на публичные акции стал образованный в 1992 году по благословению тогдашнего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) Союз православных хоругвеносцев. Участники движения прокалывали деревянным колом портреты певицы Мадонны, разгоняли несанкционированные митинги ЛГБТ-сообщества, жгли книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Кроме того, именно эта организация придумала лозунг "Православие или смерть", позже признанный экстремистским.

Но настоящий бум движений православных активистов начался со скандала вокруг "панк-молебна" группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Именно тогда СМИ запестрели новостями об акциях "Божьей воля" Дмитрия Цорионова и "Сорока сороков", лидером которых стал Андрей Кормухин.

© РИА Новости / Мария ШустроваУчастники пикета сторонников строительства православного храма в парке Торфянка в Москве
© РИА Новости / Мария Шустрова
Участники пикета сторонников строительства православного храма в парке Торфянка в Москве

Хулиганство хулиганству рознь?

Сторонники строительства православного храма в парке Торфянка
© Фото : предоставлено движением "Сорок сороков"
Полиция задержала 12 человек из-за очередного конфликта в парке Торфянка
Деятельность "Сорока сороков" поначалу сосредоточилась на поддержке строительства православных храмов. Но кроме этого, участники движения оказывали гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса, поддерживали детские дома, бездомных и заключенных. А по-настоящему скандальную известность организация приобрела лишь после конфликта 2015-2016 годов вокруг так и не состоявшегося строительства храма в московском парке "Торфянка".

И хотя после массовых выступлений местных жителей против появления храма в парковой зоне официальные представители Русской православной церкви заявили о готовности рассмотреть альтернативные площадки для строительства, активисты из "Сорока сороков" еще долго не уходили из парка. Порой доходило до драк с противниками возведения храма. В итоге на месте противостояния в "Торфянке" остался лишь православный крест, а власти и РПЦ после личного вмешательства патриарха рассматривают возможность строительства храма неподалеку, в Анадырском проезде.

© РИА Новости / Мария ШустроваКрестный ход перед молитвенным стоянием против "Матильды" в Москве
© РИА Новости / Мария Шустрова
Крестный ход перед молитвенным стоянием против "Матильды" в Москве

После этого о движении "Сорок сороков" снова заговорили только в связи с протестами против фильма "Матильда". Участники именно этой организации смогли объединить несколько десятков других православных движений, включая Союз православных хоругвеносцев, и провести по всей стране многотысячные акции за запрет картины. Правда, без нарушения действующего законодательства.

Поврежденные экспонаты православными активистами на выставке в Манеже
© РИА Новости / Мария Шустрова
"Православные активисты" громят скульптуры 60-70-х годов в Манеже
Совсем иначе действовала "Божья воля". В 2012 году она сразу стала требовать максимально суровый срок для участниц Pussy Riot за их хулиганство. Хотя методы воздействия на общественность самой "Божьей воли" не сильно отличались от акций Pussy Riot. Активисты неоднократно дрались с представителями ЛГБТ-сообщества, срывали спектакли и выставки, которые казались им богохульными, кидались яйцами в певца Мэрилина Мэнсона, подкладывали голову свиньи на порог театра Олега Табакова. Последней громкой акцией "Божьей воли" стал погром в Манеже, вылившийся в уголовное дело против одной из участниц движения — Людмилы Есипенко. Впрочем, ее в итоге оправдали, но активисты на время поутихли.

"Враги православия"

Следы акции протеста православных активистов у дверей МЧТ им. Чехова
© РИА Новости . Маоия Шустрова
Православные активисты положили свиную голову у МХТ имени Чехова
"Попытка оправдания хулиганства своей религиозной принадлежностью — это деятельность, подрывающая нравственные посылы и общественный статус соответствующей религии. Энтео является врагом православия", — заявил председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

Того же мнения придерживаются представители Русской православной церкви. Проблема в том, что, как констатирует проректор по международной работе ПСТГУ протоиерей Георгий Ореханов, сегодня механизмов воздействия на "православных активистов" практически нет ни у Церкви, ни у правоохранительных органов.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости/Аврора . Д. Вожегова, С. Разбаков, В. Копытин, А. Андреев, П. Касаткин; YouTube.Nelli Konstantinova, Romanova Tatyana
"Православные активисты" выскочили на сцену МХТ с криком "побойтесь бога"

"К сожалению, сегодня в Русской православной церкви появляются люди, которые имеют нахальство выступать от ее имени с самыми скандальными и совершенно сумасшедшими заявлениями. Своими выступлениями они наносят репутационный вред Церкви, особенно в молодежной среде", — считает священнослужитель.

Но, по его словам, у "Церкви нет юридических способов воздействовать" на них. "Если бы такие хулиганства имели место в XIX веке, это могло бы привести к каким-то довольно суровым прещениям. Но тогда Церковь была государственной, частью системы, поэтому это было проще. Отлучить Энтео от Церкви невозможно. Его духовник может его от причастия отлучить на какое-то время за его выходки, но это все", — подчеркнул Ореханов.

Американский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Православные активисты закидали яйцами автобус Мэрилина Мэнсона
В то же время, отметил он, и правоохранительные органы не могут оказывать воздействие на религиозных активистов, пока те прямо не нарушат законодательство. При этом представитель РПЦ убежден, что "представители таких движений, как "Божья воля" либо от кого-то получают деньги на свою деятельность, либо попросту сошли с ума".

Церкви остается только вести разъяснительную работу, поскольку она не должна и не может отвечать за то, что творят "православные активисты", убежден Ореханов.

Ностальгия по беспределу

Сотрудники полиции задерживают православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) на митинге оппозиции в Москве. Архивное фото.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Божья воля" раскололась из-за дружбы Энтео с участницей Pussy Riot
Возможно, лидера "Божьей воли" отрезвила жесткая реакция правоохранительной системы на "активизм" не зарегистрированной в Минюсте организации, именующей себя "Христианское государство — Святая Русь".  А может, Энтео и правда подружился с женщиной, из ненависти к которой и возникло его движение. Но он заявил, что "Божья воля" свое предназначение выполнила, и занялся новым проектом под названием "Декоммунизация". Акции с его участием стали тише и проходят теперь вполне законно, как недавний одиночный пикет у бюстов Ленина и Сталина в Москве.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПравославные активисты около входа в ЦСИ "Винзавод", где проходит открытие выставки "Духовная брань"
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Православные активисты около входа в ЦСИ "Винзавод", где проходит открытие выставки "Духовная брань"

А вот на своей странице "ВКонтакте" Дмитрий Цорионов откровенно ностальгирует по тем временам, когда он с единомышленниками ворвался в школу-мастерскую Сергея Браткова. Они "сорвали все плакаты" (анонсирующие выставку студентов) с изображением распятой лягушки и "применили спецсредство" — какой-то зловонный газ.

"Того, кто вел себя некультурно по отношению к нам и больше всех говорил о своих правах, смирили братским подзатыльником. В помещении еще неделю нельзя было находиться, так как их грех смердел", — пишет активист.

И при этом, по его словам, что все, что они тогда делали, расценивалось максимум как мелкое хулиганство.

Впрочем, как заметил один из друзей Дмитрия, сегодня, скорее всего, религиозные активисты уже не смогут так легко отделаться, если опять возьмутся за старое. 

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена