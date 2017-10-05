"Православный" экстремизм: кто в ответе за религиозных активистов

Мария Шустрова

Православное общественное движение "Божья воля" сменило лидера, изгнав Дмитрия Цорионова по прозвищу Энтео. Причина — его дружба и совместные акции с участницей скандально известной панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной. Бразды правления организацией взяла на себя Людмила Есипенко, главная фигурантка дела о погроме в Манеже. И тут же обвинила бывшего соратника в дружбе с "нераскаянными богохульниками", святотатстве и клевете.

Такая смена руководства в "Божьей воле" у многих вызывает опасения, что движение еще больше радикализуется, так как именно Есипенко до сих пор выполняла всю "работу" на хулиганских акциях. При этом ее кредо — все, что не нравится ей и ее единомышленникам, подлежит уничтожению и запрету.

О том, каковы сегодня перспективы организаций, которых в народе окрестили "православными экстремистами", — в материале РИА Новости.

"Православные активисты" до Pussy Riot

Православные общественные движения появились в России еще в 80-е годы. Одно из первых — национально-патриотический фронт "Память", запомнившийся своим нарочитым антисемитизмом. Но настоящим законодателем моды на публичные акции стал образованный в 1992 году по благословению тогдашнего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) Союз православных хоругвеносцев. Участники движения прокалывали деревянным колом портреты певицы Мадонны, разгоняли несанкционированные митинги ЛГБТ-сообщества, жгли книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Кроме того, именно эта организация придумала лозунг "Православие или смерть", позже признанный экстремистским.

Но настоящий бум движений православных активистов начался со скандала вокруг "панк-молебна" группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Именно тогда СМИ запестрели новостями об акциях "Божьей воля" Дмитрия Цорионова и "Сорока сороков", лидером которых стал Андрей Кормухин.

© РИА Новости / Мария Шустрова Участники пикета сторонников строительства православного храма в парке Торфянка в Москве © РИА Новости / Мария Шустрова Участники пикета сторонников строительства православного храма в парке Торфянка в Москве

Хулиганство хулиганству рознь?

Деятельность "Сорока сороков" поначалу сосредоточилась на поддержке строительства православных храмов. Но кроме этого, участники движения оказывали гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса, поддерживали детские дома, бездомных и заключенных. А по-настоящему скандальную известность организация приобрела лишь после конфликта 2015-2016 годов вокруг так и не состоявшегося строительства храма в московском парке "Торфянка".

И хотя после массовых выступлений местных жителей против появления храма в парковой зоне официальные представители Русской православной церкви заявили о готовности рассмотреть альтернативные площадки для строительства, активисты из "Сорока сороков" еще долго не уходили из парка. Порой доходило до драк с противниками возведения храма. В итоге на месте противостояния в "Торфянке" остался лишь православный крест, а власти и РПЦ после личного вмешательства патриарха рассматривают возможность строительства храма неподалеку, в Анадырском проезде.

© РИА Новости / Мария Шустрова Крестный ход перед молитвенным стоянием против "Матильды" в Москве © РИА Новости / Мария Шустрова Крестный ход перед молитвенным стоянием против "Матильды" в Москве

После этого о движении "Сорок сороков" снова заговорили только в связи с протестами против фильма "Матильда". Участники именно этой организации смогли объединить несколько десятков других православных движений, включая Союз православных хоругвеносцев, и провести по всей стране многотысячные акции за запрет картины. Правда, без нарушения действующего законодательства.

"Враги православия"

Совсем иначе действовала "Божья воля". В 2012 году она сразу стала требовать максимально суровый срок для участниц Pussy Riot за их хулиганство. Хотя методы воздействия на общественность самой "Божьей воли" не сильно отличались от акций Pussy Riot. Активисты неоднократно дрались с представителями ЛГБТ-сообщества, срывали спектакли и выставки, которые казались им богохульными, кидались яйцами в певца Мэрилина Мэнсона, подкладывали голову свиньи на порог театра Олега Табакова. Последней громкой акцией "Божьей воли" стал погром в Манеже, вылившийся в уголовное дело против одной из участниц движения — Людмилы Есипенко. Впрочем, ее в итоге оправдали, но активисты на время поутихли.

"Попытка оправдания хулиганства своей религиозной принадлежностью — это деятельность, подрывающая нравственные посылы и общественный статус соответствующей религии. Энтео является врагом православия", — заявил председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

Того же мнения придерживаются представители Русской православной церкви. Проблема в том, что, как констатирует проректор по международной работе ПСТГУ протоиерей Георгий Ореханов, сегодня механизмов воздействия на "православных активистов" практически нет ни у Церкви, ни у правоохранительных органов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости/Аврора . Д. Вожегова, С. Разбаков, В. Копытин, А. Андреев, П. Касаткин; YouTube.Nelli Konstantinova, Romanova Tatyana "Православные активисты" выскочили на сцену МХТ с криком "побойтесь бога"

"К сожалению, сегодня в Русской православной церкви появляются люди, которые имеют нахальство выступать от ее имени с самыми скандальными и совершенно сумасшедшими заявлениями. Своими выступлениями они наносят репутационный вред Церкви, особенно в молодежной среде", — считает священнослужитель.

Но, по его словам, у "Церкви нет юридических способов воздействовать" на них. "Если бы такие хулиганства имели место в XIX веке, это могло бы привести к каким-то довольно суровым прещениям. Но тогда Церковь была государственной, частью системы, поэтому это было проще. Отлучить Энтео от Церкви невозможно. Его духовник может его от причастия отлучить на какое-то время за его выходки, но это все", — подчеркнул Ореханов.

В то же время, отметил он, и правоохранительные органы не могут оказывать воздействие на религиозных активистов, пока те прямо не нарушат законодательство. При этом представитель РПЦ убежден, что "представители таких движений, как "Божья воля" либо от кого-то получают деньги на свою деятельность, либо попросту сошли с ума".

Церкви остается только вести разъяснительную работу, поскольку она не должна и не может отвечать за то, что творят "православные активисты", убежден Ореханов.

Ностальгия по беспределу

Возможно, лидера "Божьей воли" отрезвила жесткая реакция правоохранительной системы на "активизм" не зарегистрированной в Минюсте организации, именующей себя "Христианское государство — Святая Русь". А может, Энтео и правда подружился с женщиной, из ненависти к которой и возникло его движение. Но он заявил, что "Божья воля" свое предназначение выполнила, и занялся новым проектом под названием "Декоммунизация". Акции с его участием стали тише и проходят теперь вполне законно, как недавний одиночный пикет у бюстов Ленина и Сталина в Москве.

А вот на своей странице "ВКонтакте" Дмитрий Цорионов откровенно ностальгирует по тем временам, когда он с единомышленниками ворвался в школу-мастерскую Сергея Браткова. Они "сорвали все плакаты" (анонсирующие выставку студентов) с изображением распятой лягушки и "применили спецсредство" — какой-то зловонный газ.

"Того, кто вел себя некультурно по отношению к нам и больше всех говорил о своих правах, смирили братским подзатыльником. В помещении еще неделю нельзя было находиться, так как их грех смердел", — пишет активист.

И при этом, по его словам, что все, что они тогда делали, расценивалось максимум как мелкое хулиганство.

Впрочем, как заметил один из друзей Дмитрия, сегодня, скорее всего, религиозные активисты уже не смогут так легко отделаться, если опять возьмутся за старое.