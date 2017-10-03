В Госдуме обсудят вопрос чтения молитв до и после заседания рабочих групп

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что обсудит с членами комитета возможное изменение в регламент ГД по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп.

Ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. При этом данный ритуал происходит во время каждого заседания данной группы.

"У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий", — заявила Савастьянова РИА Новости.

Она уточнила, что обсудит данную ситуацию с членами комитета, чтобы понять, " есть ли предмет для обсуждения".