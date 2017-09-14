Мощи патриарха Тихона 4 декабря будут перенесены в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Мощи патриарха Всероссийского Тихона к столетней годовщине его интронизации на первосвятительский престол, 4 декабря, будут торжественно перенесены из Донского монастыря столицы в храм Христа Спасителя для поклонения верующих, сообщил в четверг глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Выступая на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России, Легойда сказал, что день интронизации патриарха всегда отмечается как общецерковный праздник, и на 4 декабря в этом году приходится одно из ключевых церковных мероприятий, приуроченных к столетию событий 1917 года.

"В этот день запланирована литургия в храме Христа Спасителя, и планируется перенести из Донского монастыря мощи святителя Тихона для поклонения в храм Христа Спасителя", — сказал Легойда. Божественную литургию в главном кафедральном соборе столицы возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам Легойды, избрание святителя Тихона на патриарший престол было "эпохальным событием" в церковной жизни – оно означало конец двухсотлетнего "синодального периода, когда Церковь фактически управлялась государственной властью", и восстанавливало канонический строй Русской церкви.

"Русская церковь на момент начала XX века была самой крупной и самой влиятельной в семье православных церквей, покровительствовала православию на Ближнем Востоке, и все смотрели на Русскую церковь и многого от нее ждали. При этом у Русской церкви была такая сложная страница – так называемый синодальный период, и многие связывали отчасти и слабости Церкви именно с тем, что канонический строй был нарушен, и у Церкви не было возможности нести свое независимое слово обществу", — сказал Легойда.

Святитель Тихон (Белавин, 1865-1925) — первый московский патриарх со времени восстановления в России патриаршества. Канонизированный в 1989 году, он провел годы своего служения в поисках приемлемого компромисса между Церковью и советской властью. В конечном итоге он был арестован. До конца жизни патриарх Тихон оставался под следствием, в декабре 1924 года на него было совершено покушение, после которого святитель слег и в апреле 1925 года скончался. По сей день он остается одним из самых почитаемых архиереев, возглавлявших Русскую православную церковь.