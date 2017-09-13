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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Когда нет денег": кто из буддистов первым построит храм в Москве

16:1113.09.2017
(обновлено: 16:27 13.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкXXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. Архивное фото.XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мария Шустрова

Многочисленные церкви, мечети, синагоги – в Москве сегодня не представлена лишь одна из традиционных религий России: буддизм. О том, почему у столичных буддистов до сих пор нет храма, и где в ближайшее время ждать его появления – в материале РИА Новости.

Власти решили выделить землю под строительство буддийского храма в столице еще в начале двухтысячных, причем сразу в двух местах: на Поклонной горе рядом с действующими православным храмом, мечетью и синагогой, и у аналогичного комплекса в Отрадном. С тех пор буддийские общины годами медитативно соревнуются, кто первым возведет храм. Удивительно, но победитель в этом состязании наметился только сейчас.

Ищите женщину

У обоих проектов возведения "первого буддийского храма в Москве" много общего. Во-первых, все тяготы по согласованию документации с властями и последующему строительству легли на хрупкие женские плечи. За работы на Поклонной горе отвечает председатель местной религиозной организации Татьяна Одушпаяк, а за появление храма в Отрадном – председатель Московской общины буддистов Дулма Шагдарова.

Буддисты из 18 стран 12 часов медитировали в защиту Орлинки в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дацан на Поклонной горе могут построить ко Дню Победы
Обе женщины поспешили заручиться поддержкой Далай-ламы. Духовный лидер буддизма благословил строительство храма в Отрадном еще в 2004 году, а на Поклонной горе – в 2009.

Кроме того, оба проекта поражают своими масштабами. На Поклонной горе буддийская община задумала возвести большое здание, на цокольном этаже которого предполагается открыть музей, где будет отражена история участия бурят, калмыков и тувинцев (народов России, традиционно исповедующих буддизм) в Великой Отечественной войне. А наверху разместится алтарь для поклонения верующих.

В Отрадном, в первую очередь, планировалось установить "Пагоду рая" — барабан с молитвами, затем возвести 13-метровую Ступу просветления, несущую благо всем живым существам. На следующем этапе работ было решено построить малый храм, а потом – большой, площадью 3 тысячи квадратных метров. При нем по благословению Далай-ламы буддийская община собирается организовать культурный центр, библиотеку, оздоровительный центр и благотворительную столовую.

Кто первый начал

Проволочки с оформлением документации на строительство начались у обеих общин. Однако в День народного единства (4 ноября) 2014 года строительство на Поклонной горе уверенно вырвалось вперед: буддийские ламы при большом скоплении верующих освятили первый камень в основании храма. Тогда же Татьяна Чанчыповна Одушпаяк уверенно обозначила срок окончания работ: День Победы 2015 года.

Торжественное открытие буддийской Пагоды рая в московском районе Отрадное
© РИА Новости . Мария Шустрова
Первая в Москве "Пагода рая" появилась у буддистов в Сагаалган
Отстав с освящением закладки храма, буддисты из Отрадного объявили об открытии первой в Москве "Пагоды рая". Знаменательное событие произошло 19 февраля 2015 года. Обряд освящения молитвенного барабана "Пагоды" приехали совершать два ламы из центрального хурула Калмыкии. Не оставили без внимания церемонию и послы Мьянмы, Шри-Ланки, Монголии и Вьетнама, а также представители российских буддийских регионов: Тувы, Калмыкии и Бурятии.

В барабан верующим удалось собрать более 10 миллионов молитв. Считается, что одно вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами равносильно прочтению вслух помещенных в него миллионов мантр. На бытовом уровне буддисты верят, что вращение молитвенного барабана защищает от  болезней, эпидемий и помогает победить демонов и зловредных духов.

"При чем тут" Кобзон

Посетивший Москву верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче поддержал появление храма на Поклонной горе. При этом духовный лидер подчеркнул, что "храмы строятся не для того, чтобы составить конкуренцию другим религиозным традициям, но для того, чтобы между людьми воцарилось понимание".

Народный артист СССР, заместитель председателя попечительского совета Московской буддийской общины Иосиф Кобзон на строительстве буддийского храма в Отрадном
© РИА Новости . Мария Шустрова
Иосиф Кобзон посетил стройку первого в Москве буддийского храма
Однако вскоре стало ясно, что ко Дню Победы на Поклонной горе ничего построено не будет. "Нет денег, и снова нужно согласовывать документацию на землю из-за изменения законодательства", — разводит руками Татьяна Чанчыповна. Кроме того, так и не был окончательно утвержден проект, над которым вместе работают архитекторы из Бурятии, Тувы и Калмыкии.

Зато в мае 2015 года стало известно, что после многолетних проволочек и согласований с властями документации, строительство началось в Отрадном. А прием в честь старта работ посетил народный артист СССР Иосиф Кобзон. Будучи первым заместителем председателя комитета по культуре Госдумы, певец "помогает московской буддийской общине во всех вопросах строительства", пояснил РИА Новости представитель буддийской общины.

Безденежье

Важнейший фактор, тормозящий сегодня возведение храма как на Поклонной горе, так и в Отрадном – отсутствие финансирования. Несколько тысяч московских буддистов не в силах собрать нужную сумму. Тува, Бурятия и Калмыкия были бы рады помочь, но тоже не располагают необходимыми средствами.

Статуя Будды в хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Буддисты Москвы после слов Путина ждут помощи в строительстве храма
Все столичные буддисты воодушевились в декабре 2016 года, когда во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сказал, что знает о существовании проблем с буддийскими храмами в Москве, поддержал идею строительства и добавил: "будем обязательно помогать это делать".

После этого у обеих общин появилась надежда, что столичные власти выделят часть требующейся для строительства суммы, подобно тому, как они поддерживают строительство православных храмов.

Храму быть

Пресс-конференция американского писателя Роберта Турмана
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Строительство храма в Москве должно объединить буддистов - лама
Прежде чем обращаться за помощью в финансировании, организаторам строительства на Поклонной горе нужно, наконец, согласовать проект храма. Возможно, уже не храма: община подумывает остановиться на более экономичном варианте. "Сейчас мы определяемся: будет ли это храм или ступа с музейной частью. Решим этот вопрос совместно со всеми региональными духовными лидерами", — сообщила РИА Новости Татьяна Одушпаяк.

А в Отрадном верующие как-то сумели собрать денег на возведение 13-метровой ступы Просветления. Работы уже закончены, торжественное открытие гигантской ступы состоится 16 сентября. Его посетит и Иосиф Кобзон.

О сроках строительства Дулма Шагдарова уже не говорит. Но в одном она уверена: храму в Отрадном быть.

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Религия и мировоззрение
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