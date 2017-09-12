Митрополит Иларион: смысл некоторых слов Христа открылся только со временем

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Портрет Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна "очень существенно" отличается от его портрета у трех других евангелистов, однако и "параллелей очень много", и во всех четырех Евангелиях нашел отражение процесс осмысления жизни и деятельности Христа. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион выступил на презентации пятой книги – "Агнец Божий" — из своей шеститомной серии "Иисус Христос. Жизнь и учение" в Доме книги "Медведково".

Отвечая на вопросы читателей, председатель ОВЦС отметил, что проповедь Иисуса Христа была очень многообразна. Так, в "синоптических Евангелиях" (Евангелиях от Матфея, Марка и Луки — ред.) встречается много притч Спасителя, значение которых иногда даже его ближайшие ученики не могли сразу понять.

"Иисус Христос в некоторых случаях свои притчи объяснял, а в некоторых случаях, по-видимому, он их не объяснял. То есть, он их рассказывал, люди их слушали, и каждый из этой притчи слышал что-то свое. Вот как мы музыку слушаем: кому-то это нравится больше, кому-то меньше, кто-то слышит и плачет, кто-то слышит и смеется, и душа человека на эту музыку откликается. Но значение того, что Иисус Христос говорил, совсем не всегда было сразу понятно", — сказал иерарх.

Он также привел в пример эпизод из Евангелия от Иоанна, в котором описывается изгнание Иисусом Христом торгующих из храма. По словам митрополита Илариона, ученики Христа это видели, однако смысла этого поступка не понимали, и только после воскресения Спасителя они вспомнили слова одного из пророков, сказанные о Христе: "Ревность по доме Твоем снедает Меня".

"Этот процесс припоминания того, что Иисус говорил и делал, в свете его воскресения и даже в свете жизни Церкви, открывал глаза свидетелям того, что происходило, на смысл происходившего. <…> Уже когда Иисус Христос воскрес, когда Церковь распознала в нем воплотившегося Бога, когда эти предания еще долгое время существовали в устном виде и только потом были положены на бумагу, — в течение всего этого времени продолжался этот процесс припоминания, осмысления. И этот процесс нашел отражение на страницах Евангелий", — рассказал представитель Церкви.

По его словам, три евангелиста — Матфей, Марк и Лука — "осмыслили эту историю в достаточно близких друг другу категориях", в то время как евангелист Иоанн "раскрывает как бы другую сторону служения Иисуса Христа".

"Иоанн дополнил то, что нам говорят евангелисты-синоптики. И удивительным образом, когда мы читаем все четыре Евангелия, мы видим, что каждый евангелист акцентирует какие-то моменты, которые именно для него важны. Но это не четыре разных человека, это четыре портрета одного и того же человека. Портрет Иоанна отличается очень существенно, но мы все равно узнаем того же самого Иисуса Христа, о котором говорят синоптики", — отметил митрополит Иларион.

Он добавил, что в своей книге "Иисус Христос. Жизнь и учение" часто указывает "на те параллели между четвертым Евангелием и синоптическими Евангелиями, которые существуют". "А этих параллелей очень много. Они не всегда заметны на первый взгляд, но их гораздо больше, чем может показаться", — заключил автор.