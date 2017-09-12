ГУМВД: крестный ход в Петербурге прошел без нарушений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Крестный ход в честь дня перенесения мощей святого князя Александра Невского во вторник в Петербурге прошел без нарушений общественного порядка, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

Крестный ход прошел по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

"Крестный ход собрал около 100 тысяч человек и прошел без нарушений общественного порядка", — сказал собеседник агентства.

Двенадцатого сентября 1724 года основатель Северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве обрел своего небесного покровителя и защитника, а день 12 сентября стал для Петербурга особым праздником.

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году.