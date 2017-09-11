В РПЦ предложили переименовать безалкогольное пиво в напиток для фитнеса

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил переименовать безалкогольное пиво в солодовый напиток "Парус", чтобы его реклама не была дополнительной поддержкой алкогольной продукции.

"Продвижение безалкогольных напитков идет под теми же названиями, теми же брендами, под которыми идет продвижение алкогольной продукции. <…> Это иначе как лукавством назвать невозможно. Любой маркетолог знает, что это общее продвижение бренда, так называемые зонтичные бренды", — заявил Легойда.

Он отметил, что производители пива нередко заявляют, что безалкогольный вариант напитка направлен именно на снижение алкоголизации населения.

"Есть одно маленькое предложение. В одном из комментариев я прочитал, что безалкогольное пиво — это даже такой напиток для фитнеса, можно, занимаясь фитнесом, его пить. И вот есть у меня предложение — давайте так и назовем его: солодовый напиток для фитнеса "Парус", например. Мы верим в вашу искренность, коллеги, вот так и сделайте", — сказал он, добавив, что идею дарит бесплатно и прав на нее требовать не будет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и в применении самого термина "пиво" к продукту, который таковым не является, — "безалкогольному пиву".

В то же время компания "Балтика", являющаяся крупнейшим производителем пива в стране, заявляет, что напиток так называется, потому что в процессе его изготовления используют технологию брожения. В России для того, чтобы пиво считалось безалкогольным, в нем должно быть не более 0,5% этилового спирта.