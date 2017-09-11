В РПЦ предложили переименовать безалкогольное пиво в напиток для фитнеса

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил переименовать безалкогольное пиво в солодовый напиток "Парус", чтобы его реклама не была дополнительной поддержкой алкогольной продукции.
Он отметил, что производители пива нередко заявляют, что безалкогольный вариант напитка направлен именно на снижение алкоголизации населения.
"Есть одно маленькое предложение. В одном из комментариев я прочитал, что безалкогольное пиво — это даже такой напиток для фитнеса, можно, занимаясь фитнесом, его пить. И вот есть у меня предложение — давайте так и назовем его: солодовый напиток для фитнеса "Парус", например. Мы верим в вашу искренность, коллеги, вот так и сделайте", — сказал он, добавив, что идею дарит бесплатно и прав на нее требовать не будет.
В то же время компания "Балтика", являющаяся крупнейшим производителем пива в стране, заявляет, что напиток так называется, потому что в процессе его изготовления используют технологию брожения. В России для того, чтобы пиво считалось безалкогольным, в нем должно быть не более 0,5% этилового спирта.