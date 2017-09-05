Митрополит Корнилий: сценарий с УПЦ напоминает церковный раскол в Эстонии

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Корнилий сравнил нынешнее давление властей на Украинскую церковь МП с реализацией "сценария раскола" в Эстонии в начале 1990-х годов и исключил возможность объединения ЭПЦ с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Верховная Рада Украины, президент страны Петр Порошенко неоднократно заявляли о необходимости создания "единой, независимой" Украинской церкви и признания Константинопольским патриархатом "автокефалии" УПЦ.

"Меня волнуют беспорядки, которые происходят на Украине. Русские и украинцы – люди одной славянской крови. То, что сегодня происходит на украинской земле, напоминает сценарий, по которому проходил раскол и в Эстонской православной церкви", — заявил во вторник в интервью РИА Новости митрополит Корнилий.

Он напомнил, что в 1993 году, когда на Пюхтицком соборе был оглашен томос (грамота) патриарха Алексия II о восстановлении автономии ЭПЦ и было заявлено, что ЭПЦ является преемницей православного наследия в Эстонии, эстонские власти "решили оказать поддержку не соборно выраженному мнению верующих, а небольшой группе активистов" и зарегистрировали Эстонскую апостольскую православную церковь (ЭАПЦ).

Тем самым, как отметил митрополит Корнилий, был спровоцирован церковный раскол. ЭАПЦ была в свою очередь объявлена властями правопреемницей Православной церкви, действовавшей в стране до 1940 года, и перешла в юрисдикцию Константинополя.

Прихожанами ЭАПЦ в настоящее время являются примерно 30 тысяч жителей Эстонии, прихожанами ЭПЦ МП – около 200 тысяч человек. Ранее митрополит Стефан, возглавляющий ЭАПЦ Константинопольского патриархата, предложил ЭПЦ МП объединиться под его началом. Комментируя это предложение, митрополит Корнилий отметил, что "в основе всякого общения лежит диалог, но диалог со Стефаном исключен, так как его действия не церковные, а политические".

"Церковь Христова с политикой несовместима. Вопрос о юрисдикции — это вопрос об отношении к матери-церкви. Для меня он решается очень просто: как можно пребывать в какой-то другой юрисдикции, если корни православия – в Русской православной церкви?" — заявил глава ЭПЦ.

Он добавил, что "уврачевание церковного раскола — задача многотрудная и долголетняя", и выразил надежду, что его преемникам на Таллинской кафедре "удастся эту задачу решить с помощью Божией".

На этой неделе Русская православная церковь отмечает 100-летие учреждения архиерейской кафедры в Ревеле (Таллине) и епископской хиротонии священномученика Платона (Кульбуша) – первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии. В праздничных мероприятиях в Москве принимает участие и делегация ЭПЦ МП.